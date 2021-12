Restrictions sanitaires : jour de décision à Québec

Le retour d’un couvre-feu le 26 décembre, au lendemain de Noël, possiblement à 22 h, et des rassemblements en bulle familiale font partie des scénarios discutés, ont indiqué des sources à Radio-Canada. Aucune décision n’avait été prise en fin de soirée mardi, a ajouté une source bien placée.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 fracassera un record dans le bilan présenté mercredi à 11 h et franchira le cap de 6000. Au total, plus de 500 000 Québécois auront été infectés depuis le début de la pandémie.

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, 274 travailleurs de la santé supplémentaires auront été infectés au cours des dernières 24 heures.

L’absentéisme pour des facteurs liés à la COVID-19 a augmenté à un rythme important au cours des derniers jours. Le 15 décembre, 3650 travailleurs étaient absents, tandis que le 20 décembre, on en recensait 4223. Cette fois, on sera tout près des 4500 travailleurs absents, avec 4497.

À titre de comparaison, 2633 travailleurs étaient absents pour des facteurs liés à la COVID-19 le 19 juillet. Au pire de la crise, lors de la première vague de la pandémie au printemps 2020, 12 000 employés manquaient à l’appel.

Dans le bilan quotidien, on apprendra que les cliniques de dépistage ont effectué 48 230 tests, bien au-delà de la capacité de dépistage de 45 000 annoncée par le gouvernement. On sait toutefois que plusieurs Québécois n’ont pas été en mesure de se faire tester, car ils n’ont pas obtenu de rendez-vous.

Mardi, Québec annonçait avoir recensé 5043 nouveaux cas de COVID-19, déplorait 8 décès supplémentaires attribuables à la maladie et des hospitalisations en hausse de 18 par rapport à lundi.

Le nombre d’hospitalisations pour l’ensemble de la province s'élève à 415, un chiffre qui a doublé en un mois. Au moins la moitié des lits consacrés aux patients atteints de la COVID-19 dans les hôpitaux du Québec sont par ailleurs déjà occupés.

Cette situation précaire a des conséquences jusque dans les blocs opératoires. Radio-Canada a appris que des milliers d'opérations non urgentes seront reportées partout dans la province afin de libérer des lits par anticipation d'une hausse des hospitalisations liées au variant Omicron, qui représente maintenant 80 % de tous les cas de COVID-19.

Selon nos sources, les chirurgies seront réduites de 50 %, mais les opérations urgentes (oncologie et cardiologie) seront maintenues.

Le passage au niveau 3 du plan de délestage a aussi pour objectif de mettre le plus de ressources dans la vaccination afin d'accélérer l'administration de la 3e dose.

Plus de 150 000 Québécois attendent une chirurgie, dont 19 000 depuis plus d'un an. Avant la pandémie, ils étaient 2600 à patienter depuis plus de 365 jours. En temps normal, environ 35 000 chirurgies sont réaliséeschaque mois.

Des assouplissements qui sont passés à la trappe Omicron

Tim Rowhani, derrière le comptoir du Pub McKibbin's, à Montréal, versait une pinte de bière pour un client lundi. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Les Québécois ont eu droit à un véritable chassé-croisé d’assouplissements et de resserrements sanitaires au cours des dernières semaines.

Au début de novembre, Québec a annoncé une série d’assouplissements aux règles sanitaires qui sont entrées en vigueur le 15 novembre. Parmi elles, la fin des registres des clients dans les bars et les restaurants et le retour de la danse et du karaoké dans ces établissements.

Au début de novembre, on a également permis aux bars et aux restaurants d’être remplis au maximum de leur capacité, plutôt que 50 % comme c’était le cas auparavant.

On avait également relevé le port du masque obligatoire au secondaire à partir du 15 novembre.

Enfin, le gouvernement a mis fin à la mi-novembre à la consigne de privilégier le télétravail lorsque c’était possible.

Et pas plus tard que le 7 décembre, il y a exactement deux semaines, le gouvernement permettait aux rassemblements privés de réunir jusqu’à 20 personnes vaccinées à compter du 23 décembre.

Avec la situation qu’on vit en ce moment, malgré les incertitudes, je pense qu’il est important de récompenser les Québécois pour l’excellent travail au niveau de la vaccination et du respect des règles , avait indiqué le ministre Christian Dubé.

Toutefois, confronté à la fulgurante progression du nombre de cas de COVID-19, le gouvernement Legault reculait le 16 décembre sur sa décision de permettre des rassemblements privés de 20 personnes pour la période des Fêtes, décrétant que la limite de 10 personnes, provenant de trois adresses, restait en vigueur.

À ce moment, le premier ministre François Legault affirmait que la vaccination, seule, n’allait pas être suffisante pour venir à bout du variant Omicron et qu’une réduction des contacts de 50 % au cours des prochaines semaines allait être nécessaire.

Et lundi, le gouvernement a décrété un nouveau confinement : fermeture des écoles, des salles de sport, des bars, des spas, saunas, casinos et salles de spectacle.

La situation épidémiologique est critique en ce moment. La transmission communautaire est fulgurante , indiquait le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Le télétravail est redevenu obligatoire pour les entreprises privées et publiques.

On en apprendra plus sur la suite des choses à partir de 18 h, lorsque François Legault prendra la parole. Il sera accompagné du directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, et du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Avec des informations de Thomas Gerbet