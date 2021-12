Tests de dépistage de la COVID-19 : la hausse de la demande cause des délais

Avec l’augmentation rapide du nombre de cas de COVID-19 en Ontario vient l’augmentation de la demande pour des tests de dépistage. Or, selon le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste de la province, la demande pourrait créer des délais pour les Ontariens qui veulent se faire dépister.

L'augmentation de la demande rend plus difficile l'accès à des tests en temps opportun. Les personnes qui cherchent à obtenir un rendez-vous pour un test pourraient devoir attendre plus longtemps dans certaines régions de la province , a déclaré le Dr Moore aux journalistes mardi.

Lors d'un point de presse à Queen's Park, il a déclaré que la province pourrait utiliser des tests rapides pour diagnostiquer les cas de COVID-19 si les unités de santé publique connaissaient des pénuries de tests PCR.

De son côté, le bureau de Santé publique Ottawa a indiqué lundi qu'elle avait un accès limité aux tests PCR en raison d'une augmentation des cas impliquant le variant Omicron.

L'approche des tests COVID-19 devrait être cohérente dans toute la province et le gouvernement examinera au cours des deux prochains jours quelles unités de santé publique connaissent des pénuries de tests PCR, a ajouté le Dr Moore.

Je suis d'accord sur le fait que nous avons besoin d'une approche cohérente [dans toute la province] à la fois pour les tests et les conseils au public.

Le gouvernement de l'Ontario conseille à toute personne ayant reçu un résultat positif à un test de dépistage rapide de se mettre en quarantaine et de prendre un rendez-vous pour un test PCR auprès d'un laboratoire pour confirmer les résultats du test rapide.

Augmentation sans précédent

Du côté d’Ottawa, les sites de dépistage d'Ottawa font état d'une augmentation sans précédent de la demande pour des tests de dépistage.

Les sites de dépistage de la COVID-19 connaissent un afflux sans précédent et ne peuvent pas répondre à la demande , peut-on lire dans le fil Twitter de Santé publique Ottawa.

Santé publique Ottawa connaît actuellement un retard dans son système de gestion des cas et des contacts, ce qui entraîne des retards dans la notification des personnes qui ont été testées positives pour le COVID-19 et de leurs contacts à haut risque , peut-on lire dans un communiqué de presse émis plus tard, toujours par le bureau de santé de la région.

La Santé publique de Peterborough, quant à elle, conseille aux gens de signaler les résultats positifs des tests rapides à l'unité de santé publique pour lui permettre de se faire une idée de la situation.

Le Dr Thomas Piggott, médecin hygiéniste de Peterborough Public Health, a déclaré mardi dans un communiqué que les résultats des tests rapides ne seront pas inclus dans le décompte quotidien des cas.

La santé publique de Peterborough demande aux résidents de soumettre les résultats de leurs tests rapides à des fins de surveillance. Ces résultats autodéclarés ne seront pas considérés comme des données sur les cas , a déclaré le Dr Piggott.

Les délais pourraient encore augmenter

Selon le ministère de la Santé de l'Ontario, les délais d'exécution risquent d'augmenter à mesure que la vague de COVID-19 s'intensifie.

Les laboratoires de la province continuent de collaborer pour fournir des résultats de dépistage aussi rapidement que possible et, si nécessaire, les échantillons peuvent être acheminés d'un laboratoire à l'autre afin de gérer au mieux les volumes de tests , peut-on lire dans un courriel de Santé Ontario envoyé à CBC News.

Avec les informations de CBC News