Travailleurs étrangers : Windsor demande le renouvellement du centre d’isolement

Les travailleurs temporaires devraient commencer à arriver à Windsor-Essex à la mi-janvier en prévision de la prochaine saison de travail. En vertu de l'accord actuel, le financement fédéral du centre d'isolement de 125 chambres prendra fin en mars.

Le gouvernement fédéral est [...] celui qui invite [les travailleurs], traite les demandes et fait venir les gens ici , a déclaré le maire de Windsor, Drew Dilkens. Ils jouent un rôle et ont la responsabilité de prolonger le financement du Centre d'isolement et de rétablissement, tant que cette pandémie est présente et évolue.

Selon M. Dilkens, l'approche actuelle, qui consiste à isoler les travailleurs au centre dès leur arrivée dans le comté d'Essex, doit se poursuivre.

Irek Kusmierczyk, le député libéral fédéral de Windsor-Tecumseh, a déclaré qu'il s’est assuré que le gouvernement comprenait la nécessité du centre d’isolement.

Le centre d'isolement est absolument essentiel à notre capacité de gérer la COVID dans la région, surtout si l'on tient compte du fait que 10 000 travailleurs étrangers temporaires viennent dans cette région chaque année , a-t-il déclaré. Et donc, j'ai eu des conversations avec les cinq ministres qui ont été impliqués dans ce dossier au cours du dernier mois.

Les ambulanciers du comté ont eux aussi demandé la prolongation du financement du centre, mardi.

[Ces travailleurs sont] très, très importants pour notre région , a déclaré Stacey Shepley, des ambulanciers de la région. Si nous n'avons pas un endroit pour isoler ces personnes, [la COVID-19] va continuer de se propager dans toute notre communauté.

Cela va engorger les hôpitaux et cela va conduire à plus de crise, pour être tout à fait honnête.

Le gouvernement fédéral avait annoncé en mars un financement de 17,8 millions de dollars sur un an pour le centre.

