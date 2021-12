Une dose de vaccin pour 63,7 % des jeunes de 5 à 11 ans dans la région

Selon des données publiées mardi par l’Institut national de la santé publique (INSPQ) en date du 20 décembre, 63,7 % des jeunes de cette tranche d’âge ont maintenant une certaine protection contre le coronavirus.

Il s’agit d’un des pourcentages les plus élevés parmi les régions sanitaires du Québec. Seules les régions du Nord-du-Québec (64,2 %), de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (66,6 %) et des Terres-Cries-de-la-Baie-James (67 %) ont des proportions plus élevées.

La moyenne québécoise se situe à 52,2 %.

La vaccination dans les écoles primaires de la région a pris fin jeudi dernier. Les neuf jours de la campagne de vaccination ont permis de visiter, au total, 99 établissements. Il était aussi possible pour les jeunes de recevoir leur dose dans les cliniques désignées de vaccination.

D’ailleurs, la campagne régionale a connu une accélération marquée au cours des derniers jours. Lundi, 2899 doses ont été administrées. Il s’agissait en grande majorité de troisièmes doses. Il y a eu aussi près de 150 premières doses et près de 100 deuxièmes doses.

Il faut remonter à la fin du mois de juillet pour retrouver un volume aussi important de vaccination.

Dans la région, 89,6 % des gens de 12 ans et plus sont considérés adéquatement vaccinés, la norme correspondant à deux doses ou une dose jumelée à une infection à la COVID-19.