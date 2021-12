Échange de menaces entre Moscou et Washington

Les tensions entre la Russie et les États-Unis vont crescendo au sujet de la situation de l’Ukraine.

Mardi, le président russe Vladimir Poutine a promis une réponse militaire et technique si les puissances occidentales ne mettaient pas fin à leur politique jugée menaçante.

« En cas de maintien de la ligne très clairement agressive de nos collègues occidentaux, nous allons prendre des mesures militaires et techniques adéquates de représailles. » — Une citation de Extrait du discours de Vladimir Poutine

Nous en avons parfaitement le droit , a-t-il déclaré devant l’élite de l'armée et du ministère de la Défense.

Moscou affirme que les États-Unis et l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN renforcent leur présence aux frontières russes en armant l'Ukraine, en la soutenant politiquement, en y procédant à des manœuvres et en déployant des forces en mer Noire.

On est sur le pas de notre porte, nous ne pouvons pas reculer , a lancé M. Poutine.

De son côté, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou a accusé Washington de préparer des provocations en Ukraine, organisant notamment l'envoi d' un composant chimique indéterminé sur le front du conflit entre forces ukrainiennes et séparatistes prorusses.

Il a ajouté que 120 membres de sociétés militaires privées sont dans la région pour former les forces spéciales ukrainiennes et des groupes radicaux à des actions de combat .

À leur tour, les Occidentaux accusent la Russie de vouloir envahir l’Ukraine, voulant pour preuve la présence de milliers de soldats russes à la frontière avec l'Ukraine.

Les pays nordiques, une région voisine de la Russie, ont également exprimé dans un document commun leur grande inquiétude face à l'activité militaire russe aux portes de l'Ukraine.

Le président russe a réclamé que Washington donne à la Russie des garanties en signant des traités interdisant tout élargissement futur de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN .

La semaine passée, la Russie a présenté deux traités, l'un destiné aux États-Unis et l'autre à l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , résumant ses exigences pour une désescalade.

Des soldats ukrainiens dans une tranchée Photo : afp via getty images / ANATOLII STEPANOV

Ces textes interdisent l'élargissement de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , à l'Ukraine en particulier, et limitent la coopération militaire occidentale en Europe de l'Est et en ex-URSS, sans imposer de mesures similaires à la Russie.

Vladimir Poutine a assuré ne pas vouloir d'un conflit armé, d'une effusion de sang et préférer une solution politico-diplomatique .

La secrétaire d'État américaine adjointe chargée de l'Europe, Karen Donfried, a dit mardi s'attendre à ce que le dialogue au sujet de l'Ukraine et de la sécurité en Europe commence en janvier tout en prévenant Moscou que certaines de ses exigences étaient inacceptables .

Parallèlement, Américains et Européens menacent Moscou de sanctions économiques sans pareil en cas d'offensive en Ukraine. Ils n'envisagent cependant pas d'envoyer de troupes à la rescousse.

Pour sa part, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est offusqué de la réticence occidentale à fixer un calendrier pour ses adhésions à l'OTAN et à l'Union européenne.

Nous ne pouvons pas accepter l'idée (...) d'une [adhésion à] l'UE dans 30 ans et [à] l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , dans une cinquantaine d'années , a-t-il dit.

Possibles limitations des exportations vers la Russie

Citant un représentant américain, l’agence Reuters rapporte que l'administration du président Joe Biden envisage d'instaurer de stricts contrôles des exportations vers la Russie afin de perturber son économie si le président Poutine décide d'envahir l'Ukraine.

Ces mesures viendraient s'ajouter aux sanctions économiques que Washington se dit prêt à imposer contre la Russie en cas d'offensive contre l'Ukraine.

Le président américain Joe Biden Photo : Reuters / KEVIN LAMARQUE

Plutôt ce mois-ci, Joe Biden avait prévenu son homologue russe que des mesures économiques d'une ampleur sans précédent seraient prises contre la Russie en cas d'escalade militaire contre l'Ukraine. Pour sa part, le Kremlin nie tout projet d'invasion et assure que les troupes russes sont présentes à des fins défensives.

Selon la source de Reuters, la Maison-Blanche discute notamment de mesures extraordinaires de contrôle des exportations qui pourraient assécher des pans entiers des secteurs technologiques russes.

Ces mesures pourraient nuire à la capacité de la Russie à importer des téléphones intelligents, des pièces détachées primordiales pour l'aviation et l'automobile.

L'impact pourrait être retentissant pour les consommateurs russes, les opérations industrielles et l'emploi, a ajouté la source.

L’éventuelle mise en application de ces mesures se ferait via des outils utilisés par l'administration de l'ancien président Donald Trump, puis par l'administration Biden, pour empêcher le géant chinois des télécoms Huawei d'acquérir des semi-conducteurs de pointe.

Washington cherche avec ses alliés en Europe et en Asie à coordonner les efforts contre la Russie.