Braquage de banque à Plessisville : un homme comparaît

L’homme de 40 ans, originaire de Princeville, aurait commis son vol de banque lundi en se filmant et en diffusant son présumé crime sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, il est possible de le voir, vêtu d’un pantalon militaire, sortir de sa voiture pour entrer dans la succursale bancaire en réclamant aux employés l’argent du tiroir-caisse. Quelques secondes plus tard, il ressort avec ce qui semble être des billets de banque en remerciant les employés et en leur souhaitant une bonne journée.

L’homme a rapidement été arrêté lundi soir à sa résidence de Princeville.

À la succursale de la banque, les activités ont repris normalement mardi. Personne n’a souhaité commenter l’incident.

Rocky Chartrand demeure incarcéré jusqu’à son retour en cour, prévu le 19 janvier.

Avec les informations de Jean-François Dumas