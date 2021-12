COVID-19 : 1308 nouvelles infections en C.-B., dont plus de 750, liées à Omicron

Le nombre de cas actifs est de 6348. Parmi ceux-ci, 756 sont dus au variant Omicron.

La majorité des nouveaux cas ont été signalés dans la régie sanitaire Vancouver Coastal. Selon la Dre Bonnie Henry, sur le territoire de cette régie en ce moment, une personne infectée transmet la maladie au moins à deux personnes.

En ce qui concerne les hospitalisations, les responsables de la santé ont repéré une légère hausse. Les hôpitaux de la province soignent 192 Britanno-Colombiens pour la COVID-19, dont 76 qui sont dans un état critique.

Le bilan de mardi fait également état d'un décès de plus causé par la COVID-19.

La vaccination suit son cours. Depuis le début de la campagne de vaccination en décembre dernier, 9 190 914 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées dans la province. Le bilan signale que 87.5 % des Britanno-Colombiens admissibles de cinq ans et plus ont reçu une première dose et 82,7 % sont doublement vaccinés. Une troisième dose a été injectée à 744 549 personnes de 12 ans et plus.