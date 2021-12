Pas de rendez-vous pour un dépistage avant 6 jours dans certaines villes

La hausse des cas de COVID-19 en Mauricie et au Centre-du-Québec ajoute de la pression sur les cliniques de dépistage de la région. Il faut maintenant attendre plusieurs jours pour obtenir un rendez-vous dans les villes plus éloignées de la région.

À Nicolet et Louiseville par exemple, les prochains rendez-vous disponibles sont le 27 décembre. Pour les résidents de Bastican, dont le centre de dépistage le plus près est à Saint-Tite, il est impossible d’obtenir un rendez-vous avant le 4 janvier 2022.

La mairesse de Nicolet Geneviève Dubois affirme que plusieurs Nicolétains vont se tourner vers les grands centres comme Trois-Rivières, Drummondville et même Shawinigan pour se faire dépister.

Quand on cherche un test, c’est parce qu’on craint qu’on a, soit été en contact avec quelqu'un qui a été positif ou on a des symptômes. Six jours, c’est six jours de trop. Ça fait que c’est sûr que nous ici, on est prêts à se déplacer là où il va avoir de la place. L’idéal, ce serait bien sûr chez nous , commente-t-elle.

Elle témoigne d’ailleurs d’un fort achalandage dans les pharmacies de Nicolet mardi matin, où les résidents se ruent pour mettre la main sur une boîte de tests rapides.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ répond que certains centres de dépistage en région sont petits et qu’ils ne peuvent augmenter leur capacité.

La santé publique soutient également que le manque de personnel n’aide en rien à désengorger les centres de dépistage. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ indique qu’il va réaffecter des travailleurs de la santé et dépêcher des volontaires de Je contribue pour répondre à la demande.

Le retour des cliniques de vaccination demandé

La mairesse de Nicolet et le maire de Louiseville Yvon Deshaies réclament aussi que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ rétablisse les cliniques de vaccination dans leurs villes. Ils disent avoir entamé des discussions avec la santé publique régionale.

Chez nous, c’est la vaccination que les gens ont hâte d’avoir. Avec [le député Simon] Allaire, on en parle beaucoup. À Louiseville, on veut [une clinique de vaccination]. Mais là, on manque de personnel pour vacciner. C’est ça le problème que nous vivons en ce moment , rapporte-t-il.

Il précise que deux à trois endroits sont considérés à Louiseville, Yamachiche ou à Maskinongé.

Je l’ai dit à mon député : "On est en guerre présentement… Si jamais vous avez besoin de l’aréna, on le ferme et on s’en va là [pour la vaccination]" , suggère-t-il.

Selon le maire, une clinique de vaccination serait de retour dans sa région dès janvier.

Les cliniques de vaccination contre la COVID-19 à Nicolet, Louiseville et Saint-Tite avaient été fermées en septembre, au moment où la demande de doses de vaccin diminuait.