Un Hôtel de glace sous le thème du voyage

La préhistoire, les peuples inuit, l’Égypte ancienne, les gratte-ciel de New York, la Chine, le Mexique et le Cosmos font partie des sujets exploités par l'équipe de sculpteurs du 22e Hôtel de glace de Québec. Plusieurs lieux touristiques mondialement connus seront évoqués dans ses décors de neige et de glace. Plus que jamais, l’Hôtel de glace souhaite dépayser ses visiteurs.

Malgré la réouverture des frontières, le voyage n’est plus accessible comme avant et nous voulons offrir aux Québécois un émerveillement assuré , explique Sylvain Lauzon, président et chef des opérations du Groupe Calypso Valcartier

Pour une sixième année consécutive, l'Hôtel de glace est érigé au Village Vacance Valcartier. Photo : courtoisie: Hôtel de Glace

Malgré la pluie qui s’est pointée à l’occasion en décembre, les préparatifs vont bon train pour la réalisation de l'Hôtel de glace au Village Vacances Valcartier. Environ 75 pour cent des bâtiments de cet hôtel d'une superficie de 3250 mètres carrés sont érigés à l’heure actuelle.

On est en train de terminer les grands espaces, c'est-à-dire, le secteur-bar. On se trouve à avoir trois bars [...]. On termine le hall, puis on est en train de travailler à la chapelle. En concert avec tout ça, il y a des suites qui se construisent en même temps , souligne le superviseur du chantier, Hugues Painchaud.

Les fameux bars thématiques pourront être visités pour le plaisir des yeux, mais aucune boisson alcoolisée n’y sera servie jusqu’à nouvel ordre, et ce, dans le respect des normes sanitaires actuelles.

Parmi les nouveautés de cette année, les visiteurs pourront profiter d’une terrasse qui offrira une vue sur la rivière Jacques Cartier, un lieu chaleureux dans un décor de bois rond, nous dit-on.

Pour la famille

De nouveau cet hiver, les familles auront accès à une zone ludique où trônera une grande glissade de glace.

L’Hôtel de glace a adapté son offre d’hébergement depuis le début de la pandémie.

Vu les circonstances des dernières années, on a réduit le nombre de chambres, mais on garde autant de suites. On a pratiquement une vingtaine de suites. Alors il y a tout pour découvrir des nouveautés en sculptures puis en divertissements , précise Hugues Painchaud, avec enthousiasme.

L'équipe de l'Hôtel de glace espère pouvoir accueillir ses premiers visiteurs le plus tôt possible, durant la période des Fêtes. L’hébergement à la nuitée commencera dès le 2 janvier.