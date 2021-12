Hausse de la taxe foncière de 3 % à Maria

En 2022, les contribuables de la municipalité de Maria devront débourser en moyenne 3 % de plus pour leurs taxes foncières.

Le taux de taxe foncière générale sera augmenté de 0,96 $, à 0,99 $ par 100 $ d’évaluation. C’est quand même une bonne augmentation, admet le nouveau maire, Jean-Claude Landry. C’est relié, entre autres, à l’augmentation des frais de la collecte des ordures et de l’entretien du réseau d’aqueduc et d’égouts.

Pour une propriété de valeur moyenne, soit 158 308 $ et bénéficiant de tous les services, cela représente une hausse du fardeau fiscal de l’ordre de 90 $.

Ancien conseiller municipal, Jean-Claude Landry en est à son premier mandat comme maire. Photo : Gracieuseté de Jean-Claude Landry

Le budget municipal augmente de 300 000 $, pour atteindre près de 4,7 millions de dollars.

Le plan triennal d'immobilisations prévoit des investissements de plus de 20 millions de dollars, dont de 3,4 millions de dollars qui seront investis en 2022. Cet argent servira à l’amélioration d’infrastructures de loisirs et de culture.

Le centre communautaire de Maria (archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Le remplacement de la toiture du centre communautaire et le drainage du terrain figurent aussi parmi les projets importants. Le maire ajoute que la Ville procédera de plus au remplacement d’un pont sur la rivière Verte. Ce pont, qui a été emporté par la crue des eaux, donne accès aux sentiers de ski de fond et de vélo montagne , précise le maire.

Changements climatiques

Une vague frappe le rivage lors des grandes marées de 2010 à Maria en Gaspésie. Maria est menacée par l'érosion des berges. Photo : Radio-Canada

Durement touchée par les tempêtes qui ont provoqué l’érosion des berges, Maria devra aussi réserver des fonds pour des projets d’adaptation aux changements climatiques.

Maria fait l'objet d'une surveillance depuis plusieurs années. Le ministère de la Sécurité civile collecte des données sur la force des marées et les niveaux d'eau par exemple. Il a fait aussi des analyses de risque. Il va nous faire des propositions de solutions qu’on ne connaît pas encore , explique M. Landry.

Le conseil municipal a dû faire une provision importante se situant entre 650 000 $ et 680 000 $, pour une éventuelle contribution aux coûts des travaux.