12 livres jeunesse québécois pour tous les âges

Cette liste d’ouvrages québécois récents a été concoctée avec l’aide de Pierre-Alexandre Bonin, ancien libraire jeunesse et désormais responsable de la médiation et de la sélection au sein de Communication-Jeunesse  (Nouvelle fenêtre) . Cette organisation se consacre à la promotion de la lecture et de la littérature locale auprès du jeune public. Chaque trimestre, elle publie une sélection de livres pour enfants dans son magazine.

POUR LES 3-5 ANS

La guerre des bébés, de Carole Tremblay et Élodie Duhameau (À partir de 3 ans)

Mais d’où viennent les bébés? Pour le découvrir, Violette et sa sœur Lilou partent en quête de réponses auprès d’autres enfants, qui ont tous et toutes leur propre idée sur la question. Reste à savoir qui a raison! Naissance à l’hôpital, maison de naissance, accouchement par césarienne ou encore adoption internationale, fécondation in vitro et homoparentalité, ce livre fait le tour du sujet.

«La guerre des bébés» est publié aux éditions La courte échelle. Photo : La courte échelle

➤ L’avis de Pierre-Alexandre Bonin: C’est une histoire absolument hilarante, car on assiste à un conflit rangé entre les différentes hypothèses. Mais elle peut aussi amener à une belle discussion pour les parents qui sont parfois un peu coincés avec la question : d’où viennent les bébés? Et il faut souligner la diversité des personnages. Cet album montre à quel point c’est facile de représenter des enfants de toutes les origines, sans que ce soit une histoire centrée sur les origines.

Coco, où es-tu ?, d’Aurélien Galvan (À partir de 3 ans)

Simone a perdu son ami Coco. Il s’est envolé dans un autre monde, lui dit sa maman. La petite éléphante retrouve Coco, qui lui fait découvrir son nouveau chez lui, puis elle retourne à la maison, le cœur plus léger. Elle ne reverra plus Coco, mais leur amitié et les souvenirs des moments partagés ensemble continueront de vivre en elle.

« Coco, où es-tu » est publié par la maison d'édition Monsieur Ed. Photo : Monsieur Ed

➤ L’avis de Pierre-Alexandre Bonin : C’est un livre tout en douceur, à l’histoire touchante, qui peut se lire au premier degré, mais aussi permettre d’aborder la question du deuil et de la perte.

L'abécédaire-passoire, de Christiane Duchesne et Marianne Ferrer (À partir de 3 ans)

Parfait pour familiariser les jeunes enfants aux lettres et aux mots, cet abécédaire propose des phrases à trou à remplir avec des mots commençant par chacune des lettres de l’alphabet.

«L'abécédaire-passoire» est publié chez Québec Amérique. Photo : Québec Amérique

➤ L’avis de Pierre-Alexandre Bonin : L’abécédaire est un grand classique et celui-ci se démarque par son côté ludique. Les phrases à compléter sont très rigolotes. À 38 ans, j’ai eu du gros fun à essayer de remplir les trous, alors les parents auront du plaisir à le lire avec leur enfant .

POUR LES 6-8 ANS

La légende de Paul Thibault, d’Annie Bacon et Sans Cravate (À partir de 6 ans)

Ce conte écrit en rimes suit la vie pleine d’aventures de Paul Thibault, un courageux coureur des bois à la longue barbe et à l’alimentation végétarienne, et de son ami Grugeux le castor. Ensemble, ils vont devoir combattre de drôles de créatures.

« La légende de Paul Thibault » est publié aux éditions Les 400 coups. Photo : Les 400 coups

➤ L’avis de Pierre-Alexandre Bonin : C’est un plaisir de lecture, à lire idéalement à voix haute pour profiter de la richesse des textes rimés, qui apportent une profondeur supplémentaire à l’histoire. Annie Bacon réussit toujours à créer des univers complètement absurdes, mais qui fonctionnent.

15 femmes qui ont fait l'histoire du Québec, de Catherine Ferland et Constance Harvey (À partir de 8 ans)

Alys Robi, Jehane Benoît, Rose Ouellette dite La Poune , etc … Écrit par l’historienne Catherine Ferland, qui s’intéresse à la place des femmes dans l’histoire, ce livre présente des figures féminines ayant marqué l’histoire du Québec plus récemment que les grandes fondatrices, comme Marguerite Bourgeoys ou Jeanne Mance, déjà bien connues du grand public.

« 15 femmes qui ont fait l'histoire du Québec » est publié aux Éditions Auzou. Photo : Auzou

➤ L’avis de Pierre-Alexandre Bonin : Beaucoup d’enfants adorent apprendre et sont très curieux. Alors il ne faut jamais hésiter à leur offrir un livre documentaire. C’est un beau documentaire pour les enfants qui s’intéressent à l’histoire.

Les petits mystères à l'école, de Dominique Demers, Bertrand Gauthier, Isabelle Lafortune, François Lapierre et Isabelle Larouche (À partir de 6 ans)

Ce troisième volet de la série Mystères à l’école a été rédigé par un collectif d’auteurs et d’autrices sous la houlette de Richard Migneault, un ancien directeur d’école passionné de romans policiers. Il réunit des nouvelles de différents styles – policier, fantastique… –, qui ont toutes le même point commun : se dérouler à l’école.

➤ L’avis de Pierre-Alexandre Bonin : Comme c’est un recueil de nouvelles, les enfants vont pouvoir découvrir la plume de différents auteurs, et s’ils les aiment, aller lire leurs romans.

POUR LES 9 -11 ANS

Féroce aréna, de Louis Laforce (À partir de 9 ans)

Frissons garantis avec ce roman d’horreur peuplé des fantômes du vieux Colisée, à Québec. Ces fantômes, Michel les recherche, car il tente de communiquer avec eux depuis la mort de ses parents.

«Féroce Aréna» est publié aux éditions Héritage Jeunesse. Photo : Héritage Jeunesse

➤ L’avis de Pierre-Alexandre Bonin : C’est un roman qui parle de hockey, donc il peut peut-être accrocher davantage les garçons. L’épouvante est souvent un très bon moyen d’intéresser les jeunes qui n’aiment pas lire.

Monstres sacrés : Voyage au cœur des volcans, de Julie Roberge et Alesse MC (À partir de 9 ans)

Dans ce livre documentaire abondamment illustré, la volcanologue Julie Roberge fait découvrir les volcans de l’intérieur.

« Monstres sacrées : voyage au cœur des volcans » est publié aux éditions La Pastèque. Photo : La Pastèque

➤ L’avis de Pierre-Alexandre Bonin : Peu importe les générations, les volcans provoquent chez les enfants une fascination qui ne se dément pas.

Éléalix T. 1 : La cité disparue, d’Audrée Archambault (À partir de 10 ans)

Trois filles parties dans un camp de vacances se lancent, avec un garçon, à la recherche d’une cité perdue. Le lecteur ou la lectrice prend le contrôle de l’intrigue en choisissant entre plusieurs péripéties possibles.

« Éléalix T. 1 : La cité disparue » est publié aux Éditions Fides. Photo : Éditions Fides

➤ L’avis de Pierre-Alexandre Bonin : C’est un roman dont vous êtes le héros de fantaisie, ce qui est assez rare pour les plus jeunes. Le livre a beau être volumineux, le fait qu’il soit un roman dont vous êtes le héros le rend plus accessible. À la fin, les lecteurs moins habitués vont se dire : j’ai réussi à lire un roman au complet, leur donnant ainsi un sentiment d’accomplissement.

POUR LES 12-14 ANS

Politiquement incorrect, de Pier-Luc Lasalle (À partir de 13 ans)

Le monde de la politique est rarement évoqué dans les romans pour ados, mais Politiquement incorrect relève le défi. Cette fiction raconte l’histoire de Hugo, qui doit quitter son école secondaire privée pour une école publique, car sa mère tente de se faire élire députée et pourrait devenir ministre de l’Éducation.

« Politiquement incorrect » est publié aux éditions Du parc en face. Photo : Du parc en face

➤ L’avis de Pierre-Alexandre Bonin : Les éditions Du parc en face proposent des œuvres avec un humour ravageur et un ton plus grinçant. Cela peut plaire aux ados qui veulent changer des histoires toutes lisses.

Le poids des seins, de Nathalie Lagacé (À partir de 12 ans)

Ce livre explore plusieurs enjeux liés à la thématique des seins : les changements provoqués par la puberté, le regard porté par les hommes, le poids psychologique et émotionnel des seins…

« Le poids des seins » est publié aux éditions de l'Isatis. Photo : Éditions de l'Isatis

➤ L’avis de Pierre-Alexandre Bonin : C’est un album engagé et poétique qu’on aurait tort de réserver aux filles, car cela pourrait déclencher des prises de conscience chez les garçons à notre époque où l’on dénonce la masculinité toxique et promeut le consentement.

Le refuge T. 1 : Tout ça à cause d'un lapin !, de Sandra Verilli (À partir de 14 ans)

Les premiers émois amoureux constituent un grand classique des fictions pour les adolescentes. Ce roman fait preuve d’originalité en mettant en scène des filles vivant des histoires d’amour dans le refuge animalier de leurs parents, et non dans une école secondaire.

« Le refuge T. 1 : Tout ça à cause d'un lapin ! » est publié par Boomerang. Photo : Boomerang