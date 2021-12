L’appel à l’aide de l’organisation du Village sur glace de Roberval pour sauver sa 18 e saison a été entendu. À moins d’un changement majeur et si les conditions le permettent, les 150 cabanes devraient embarquer sur les glaces dès le 5 janvier, soit une semaine plus tôt qu'à l'habitude.

Les gens du milieu et des environs se sont mobilisés, au cours des derniers jours, afin de rendre la glace praticable. Une quinzaine de bénévoles ont mis l’épaule à la roue.

Cela représente à peu près 190 heures de bénévolat en à peu près quatre ou cinq jours. Il y a eu des prêts de pompes aussi, le service incendie et Mega-Vac également. Sans ça, on n’aurait même pas pu arriver à ça. Wow et magnifique me viennent en tête à ce moment , résume la présidente du Village sur glace de Roberval, Alexandra Gosselin.

État du site avant le travail des bénévoles. Photo : Avec l'autorisation du Village sur glace de Roberval

En raison de l’accumulation importante de morceaux de glace sur le lac Saint-Jean, dame Nature a bien failli avoir raison de la saison du Village sur glace de Roberval. Jamais les organisateurs n'avaient vu la glace en si piteux état.

La météo plus clémente de la semaine dernière a permis de casser des pics de glace avec de la machinerie. Des pompes à eau ont été utilisées pour épaissir et égaliser la glace.

L’appel à l’aide du Village sur glace de Roberval pour sauver sa saison a été entendu. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Ça fait 18 ans et le Village sur glace n’a jamais arrêté. On voulait qu’il y ait une continuité et on voulait trouver des solutions. C’est un travail d’équipe, de famille et de ville. On a tous mis la main à la pâte , témoigne le directeur du Service de sécurité incendie de Roberval, Guy Mailhot.

Rareté de bénévoles

Comme pour bon nombre d’événements, le recrutement de bénévoles reste difficile. La programmation habituelle laissera place, cette année, à seulement quelques activités. Plusieurs invitent la population à poursuivre son implication.

L’activité extérieure, par de belles journées ensoleillées comme celle-là, c’est tellement important. On a la chance d’avoir le village et c’est important qu’il reste. C’est pour nous tous, mais pour les visiteurs aussi. C’est un lieu de rassemblement sécuritaire, à l’extérieur. La pandémie elle peut rester loin de chez nous. On n’en a pas besoin. On a de belles activités à Roberval , mentionne la directrice générale de Roberval, Nathalie Samson.

D’après les informations de Mélissa Paradis