Jusqu’à 4 h d'attente pour obtenir un test de dépistage de la COVID-19 à Winnipeg

Les temps d'attente pour se faire dépister contre la COVID-19 ont drastiquement grimpé à Winnipeg, où le nombre de cas a considérablement augmenté notamment à cause du variant Omicron.

De nombreuses personnes ont fait la file, dans leur voiture, à travers les stationnements des sites de dépistage et dans les rues à proximité. Certaines ont dû attendre jusqu'à quatre heures mardi pour se faire tester.

Ce fut le cas au centre situé dans le bâtiment de la Société d'assurance publique du Manitoba, rue King Edward.

C'est ridicule. J'ai un enfant malade dans la voiture et nous ne pouvons pas aller aux toilettes. C'est la folie , a lancé Kristie Page, qui était dans la file de voitures depuis deux heures et demie et qui était loin d'avoir atteint le bout.

Coleman Paul a également vécu cette attente. Il a pris congé du travail pour son test de dépistage. Malgré les longs délais, il était plus indulgent. Le plus important, c'est de se faire dépister et de s'assurer que tout le monde est en sécurité. Il faut attendre, c'est comme ça , a-t-il dit, résigné.

Virginia Jackson, quant à elle, déplore la désorganisation concernant l'arrivée des voitures qui venaient de plein de directions différentes, ce qui a causé un embouteillage monstre. Elle aurait aimé que quelqu'un dirige la circulation.

Attente par -20°C

Les files d'attente étaient aussi longues au site de dépistage sur le chemin St. Mary's. Les gens attendaient dehors avec une température avoisinant les -20°C et un refroidissement éolien qui donnait l'impression d'être plus proche de -30°C par moment.

Mme Page, M. Paul et Mme Jackson estiment que la province devrait ouvrir davantage de sites de dépistage pour répondre à la demande accrue, en raison des préoccupations liées au variant Omicron, hautement transmissible. Pour le moment, neuf sites de dépistage sont ouverts à Winnipeg.

Des files d'attente se sont formées à l'extérieur du site de dépistage du chemin St. Mary's à Winnipeg, par des températures avoisinant les -20 C mardi. Photo : Radio-Canada

Mme Page va plus loin et souhaite que la province rende plus accessibles les tests rapides à la population.

Pourquoi n'utilisons-nous pas les tests de dépistage rapides que nous avons en réserve? , se demande-t-elle.

Il y a exactement une semaine, la première ministre Heather Stefanson a déclaré qu'elle avait l'intention de faire en sorte que ces tests soient plus accessibles au public.

Contactée concernant les longues files d'attente constatée mardi dans la capitale manitobaine, la province n'avait pas encore répondu au moment de publier cet article.

Porte-parole du Nouveau Parti démocratique en matière de santé, Uzoma Asagwara affirme qu'il est essentiel d'élargir l'accès aux tests pour enrayer la propagation de la COVID-19 et faire en sorte que les gens puissent prendre des décisions éclairées en matière de santé.

Les gens ont besoin d'un accès rapide aux tests de dépistage de la COVID, et non d'une attente de trois ou quatre heures dans une file d'attente par un froid glacial. Cela dissuade les gens de se faire dépister.

Avec les informations de CBC et de Jérémie Bergeron