Le Pentathlon des neiges maintenu jusqu’à nouvel ordre

On continue le travail. On n'a pas le choix. Rendus ici, on est obligés d'y aller, comme on dit, la pédale à fond pour préparer tous les scénarios, mais on est prêts à faire face à toute éventualité , affirme le directeur général du Groupe Pentathlon, François Calletta.

Son équipe et lui ont présenté mardi les détails entourant la présentation du 18e Pentathlon des neiges, qui doit se tenir sur les plaines d’Abraham du 26 février au 13 mars. Plusieurs nouveautés sont au programme, dont le défi Iceman Ultra, une épreuve composée de 10 km de course, 40 km de patin et 25 km de ski de fond.

L’organisation en a profité pour annoncer la nomination du fondeur Alex Harvey à titre de porte-parole de la compétition hivernale, dont la tenue avait été annulée en 2021 en raison de la crise sanitaire.

Alex Harvey est le porte-parole du 18e Pentathlon des neiges, qui doit se tenir sur les plaines d’Abraham, à Québec, du 26 février au 13 mars. (Archives) Photo : The Canadian Press / Jacques Boissinot

Avec la récente hausse fulgurante des cas de COVID-19, il est permis de se demander si la compétition pourra bel et bien avoir lieu. Le Québec a recensé mardi plus de 5000 nouvelles infections. Il s’agit du pire bilan quotidien depuis le début de la pandémie.

La dégradation de la situation sanitaire a déjà forcé l’annulation des sélections olympiques et des Championnats canadiens juniors de patinage de vitesse, qui devaient avoir lieu à Québec du 27 au 31 décembre. La présentation du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec en février est également compromise.

Décision à la mi-janvier

Le Groupe Pentathlon demeure toutefois optimiste. Pour éviter une nouvelle annulation de l’événement, différents scénarios sont sur la table.

Il y a des plans A, B, C et D. Ça multiplie le travail. Je pense que dans le pire des cas, on aura un événement qui aura lieu en compétition, peut-être sans spectateurs , a précisé François Calletta.

François Calletta et son équipe maintiennent le cap sur la présentation du Pentathlon des neiges cet hiver. (Archives) Photo : Radio-Canada

Son organisation rencontrera des représentants de la santé publique, de la Ville de Québec et de la Commission des champs de bataille nationaux le 17 janvier afin de faire le point sur la situation sanitaire. Le lendemain, les membres du conseil d’administration du Groupe Pentathlon, un organisme à but non lucratif, vont se réunir pour décider de la suite des choses.

À ce moment-là, on va statuer puis espérons que [...] l'évolution [de la pandémie] nous permettra de prendre les décisions et de confirmer l'événement pour la fin février, début mars , a souhaité M. Calletta.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a pris part à la conférence de presse virtuelle portant sur le retour du Pentathlon des neiges. Il a annoncé que la contribution annuelle de la Ville avait été doublée pour atteindre 150 000 $. La Municipalité s’est également engagée à soutenir la compétition jusqu’en 2024.