Le NPD réclame à nouveau l’aide militaire au Manitoba

Le Nouveau Parti démocratique du Manitoba (NPD) exhorte la première ministre, Heather Stefanson, à faire appel à l'armée pour fournir un soutien supplémentaire dans les hôpitaux et limiter les conséquences potentielles résultantes du variant Omicron.

L'insistance du NPD survient alors que le Manitoba a détecté 302 cas de COVID-19 mardi. Ils s'ajoutent aux 809 cas et aux six décès répartis sur trois jours annoncés lundi. La province a, d'ailleurs, battu un nouveau record quotidien avec 333 cas pour la seule journée de dimanche.

De son côté, le gouvernement fédéral a annoncé samedi qu'il enverrait jusqu'à huit infirmières de soins intensifs de la Croix-Rouge canadienne au Manitoba, en réponse à une demande de la province formulée la semaine dernière. C'est cependant bien moins que les 15 à 30 infirmières que souhaitait le Manitoba.

Selon le chef du NPD, Wab Kinew, ce nombre ne suffirait pas et la province devrait faire appel à l'armée dès maintenant.

Nous avons besoin de beaucoup plus d'infirmières, d'inhalothérapeutes et de professionnels de la santé pour aider à soutenir la situation dans les unités de soins intensifs , dit-il. [Le gouvernement doit] traiter cette situation avec l'urgence qu'elle exige. Ça commence par l'appel à l'armée.

Selon un porte-parole des autorités sanitaires, la province est reconnaissante de l'aide de la Croix-Rouge canadienne et du gouvernement fédéral. Des infirmières sont arrivées lundi pour renforcer le personnel du Centre des sciences de la santé de Winnipeg.

Les conversations se poursuivent avec le gouvernement fédéral pour trouver une aide supplémentaire en matière de ressources humaines en santé , peut-on lire dans un courriel adressé à CBC.

Wab Kinew demande à la première ministre de ne pas suivre les traces de son prédécesseur, Brian Pallister, qui avait déclaré, il y a un peu plus d’un an, que l'armée ne serait pas nécessaire, alors que le Manitoba faisait face à des centaines de nouveaux cas de COVID-19 par jour et plusieurs décès dans plusieurs foyers de soins personnels.

La députée et la porte-parole du NPD en matière de soins de santé, Uzoma Asagwara, fait aussi remarquer que certaines personnes se plaignent d’un temps d’attente de trois à quatre heures pour un test de COVID-19. Elle estime que des ressources supplémentaires sont nécessaires dans ce domaine également.

Lorsque les gens entendent dire qu'il y a des attentes de trois à quatre heures pour les tests, malheureusement, ça va faire en sorte que certains n'iront pas se faire dépister parce qu'ils ne voudront pas attendre , affirme Uzoma Asagwara.

Des entreprises dans le besoin

Le NPD demande également au gouvernement manitobain de renouveler les aides aux entreprises touchées par les nouvelles restrictions entrées en vigueur mardi.

Les restaurants, les bars et les théâtres sont limités à 50 % de leur capacité, le but étant de tenter d'endiguer la menace du variant Omicron. Or, la plupart des programmes de soutien gouvernementaux ont pris fin.

Le directeur de la Chambre de commerce du Manitoba, Chuck Davidson, croit qu'il est temps pour la province de les réexaminer.

Ce que nous envisageons pour l'instant, c'est que les entreprises à qui l'on demande d'assumer réellement le fardeau de cette crise soient compensées en retour, et je ne pense pas que ce soit déraisonnable.

Il comprend que la propagation rapide du variant Omicron a pris tout le monde par surprise.

Je pense que la plupart d'entre nous pensaient que nous avions passé ce cap, que nous avions en quelque sorte tourné la page, que cela devenait en quelque sorte la nouvelle normalité et que les affaires revenaient.

Le directeur général de l'Association manitobaine des restaurateurs et des services de nourriture, Shaun Jeffrey, abonde. Lundi, il a souligné que les restaurants et les bars perdront beaucoup de revenus pendant la saison des Fêtes, soit la plus chargée de l'année.

Nous espérons que le gouvernement pourra apporter une aide quelconque, car notre industrie est la première à fermer et la dernière à ouvrir et c'est à elle qu'il incombe de veiller à la sécurité des Manitobains , ajoute-t-il.

Dans un courriel envoyé à CBC, un porte-parole provincial assure qu'un programme visant à fournir un soutien supplémentaire aux entreprises touchées est en cours de finalisation et que les détails seront annoncés mercredi.

Avec les informations de Sarah Petz