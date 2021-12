Les visites suspendues à compter de mercredi dans les hôpitaux de la région

C’est ce qui vient d’être annoncé dans un communiqué du Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il est mentionné que cette décision a été prise afin de limiter la propagation de la COVID-19 et ainsi protéger les clientèles vulnérables .

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS a aussi indiqué que les visites sont suspendues dans l’ensemble des Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD depuis le 20 décembre. Là aussi, il y a une exception pour les proches aidants.

Un maximum d’une personne proche aidante par jour à l’intérieur de la chambre sera autorisée. Selon le site Internet du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS , en centre hospitalier, une liste de deux proches aidants maximum sera autorisée et en Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD et ressource intermédiaire (RI), une liste de quatre proches aidants maximum sera autorisée.

Les proches aidants devront être vaccinés, asymptomatiques et ne pas être en attente d'un résultat de test de dépistage.