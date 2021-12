Des messes de Noël et du jour de l’An annulées dans la MRC de Maria-Chapdelaine

Le temps des Fêtes perd, encore une fois cette année, une partie de son charme dans la Municipalité régionale de comté MRC de Maria-Chapdelaine où les messes sont finalement annulées. La vérification du passeport vaccinal dans les localités représentait un défi de logistique. La capacité des lieux est aussi limitée à 50 % de la capacité habituelle, pour un maximum de 250 personnes.

On voulait tout faire pour éviter des éclosions. On nous avait également informés, au cours des derniers jours, qu'il y avait des gens, entre autres dans les chorales, qui n'avaient pas le vaccin. La vaccination, ça demeure quelque chose de libre et on respecte ça , ajoute l’agent de pastorale à l'Unité des Grandes-Rivières, Sabin Duchesne.

Jacques Cherblanc, professeur et directeur du Laboratoire d'expertise et de recherche en anthropologie rituelle et symbolique, pose devant l’église Sainte-Thérèse. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

La MRC de Maria-Chapdelaine est le seul endroit, dans la région, où les messes sont annulées. Il s’agit pour le professeur et directeur du Laboratoire d'expertise et de recherche en anthropologie rituelle et symbolique à l’Université du Québec à Chicoutimi UQAC , Jacques Cherblanc, d’un pari qui contient tout de même une part de risque.

On peut peut-être se dire après la pandémie, on va mettre les bouchées doubles et rattraper le temps perdu, mais il peut y avoir aussi l'effet que les gens ont perdu l'habitude des cérémonies collectives et en particulier de la messe de Noël. Il pourrait y avoir moins de pratiquants, mais on ne le sait pas , expose-t-il.

Jean Gagné, prêtre et responsable des communications au diocèse de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Cette décision inquiète certains prêtres, dont Jean Gagné qui voit déjà les églises se vider de fidèles années en années. À cela s’ajoute, les coffres des fabriques qui ont déjà souffert des annulations forcées des célébrations lucratives de Noël dernier.

On ne vit pas avec les prières, ça prend de l'argent. On regarde la cathédrale, ici, il faut la chauffer, il faut la rénover. Il y a du personnel à payer et tout ça. Le premier aspect n'est pas là, c'est d'abord de rassembler les gens, mais on n'est pas naïf non plus, c'est vrai que ça donne un coup de pouce aux fabriques , mentionne celui qui est également responsable des communications au Diocèse de Chicoutimi.

D’après les informations de Catherine Paradis