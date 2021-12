La saison de ski au Mont-Bellevue débute ce mercredi

La saison 2021-2022 débutera officiellement mercredi à la station de ski du Mont-Bellevue. La Ville de Sherbrooke et le Regroupement du parc du Mont-Bellevue assurent que toutes les dispositions sont prises « pour assurer la sécurité des usagers et des usagères de la station de ski et du chalet Antonio-Pinard ».