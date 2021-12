Pas de matchs des Saguenéens et au hockey mineur avant les 7 et 9 janvier

Ces décisions surviennent après des resserrements successifs des règles sanitaires pour contrer la COVID-19. Dans un premier temps, jeudi dernier, les tournois avaient été annulés et la participation aux activités avait été limitée à 25 personnes. Puis dans un second temps, lundi, tout a été forcé de se tenir sans spectateurs.

La suspension des matchs sanctionnés par Hockey Québec donne quelques maux de tête aux dirigeants du hockey mineur, qui regroupe 3000 joueurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est que les entraînements sont toujours permis avec une seule équipe à la fois sur la glace.

Toutefois, selon le directeur général de l'Association du hockey mineur de Saguenay, Dany Chouinard, certains parents aimeraient mieux que la totalité des activités soit mise sur pause.

Si on enlève le droit à ces jeunes-là, bien on va se le faire reprocher. De l’autre côté, on n’est pas responsable non plus du risque que les gens prennent. On a le droit, on fait des pratiques, on s’est organisé pour placer le plus possible une équipe sur la glace pour ne pas dépasser les 25 personnes, ce soir et demain. Après ça, pour le reste entre Noël et le jour de l’An, les entraînements sont déjà planifiés et c’est seulement une équipe par glace , a détaillé Dany Chouinard.

La pause est en vigueur jusqu'au 9 janvier et le tout sera réévalué par la fédération provinciale autour des 5 et 6 janvier.

Il a été avancé qu’à ce moment les matchs pourraient être aussi joués sans spectateurs. Ce qu’on a comme information pour le moment, c’est qu’on devrait reprendre, mais à huis clos. À l’Association du hockey mineur de Saguenay, on est en train de regarder des solutions avec la Ville pour placer des caméras pour que les gens aient au moins Facebook Live ou qu’ils aient accès à un logiciel pour voir les matchs , a dévoilé Dany Chouinard.

Par ailleurs, une décision concernant le Tournoi Provincial de Hockey Pee-Wee de Jonquière, prévu du 10 au 16 janvier, sera prise en fonction des annonces gouvernementales après la période des Fêtes. Normalement, 45 équipes devraient prendre part au tournoi.

Les matchs sont suspendus jusqu'au 7 janvier dans la LHJMQ. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Pas de LHJMQ d'ici le 7 janvier

Pour ce qui est des activités de la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ et des Saguenéens de Chicoutimi, ce ne sont pas seulement les matchs qui sont touchés, mais bien toutes les activités. Les joueurs peuvent dès maintenant quitter l’équipe et n’auront à se rapporter que le 3 janvier.

Pour prévenir les éclosions, les joueurs devront se soumettre à des tests de dépistage avant de se joindre à leur famille de pension au retour de cette pause.

Il va falloir qu’on mette à jour notre protocole, puis effectivement, on va avoir à être dans un environnement contrôlé, appelons ça comme ça. Avant que les joueurs reviennent ici de leur famille de pension, il faudra qu’ils aient eu des tests puis si effectivement, il y a un cas positif, bien [il faudra] que cette personne-là reste en quarantaine avant de revenir , a expliqué Richard Létourneau, président des Saguenéens.

Ainsi, les matchs du 31 janvier et du 2 janvier prévus au Centre Georges-Vézina sont reportés à une date ultérieure.

Dans son communiqué, la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ mentionne seulement que les matchs reprendront le 7 janvier, mais sans donner aucun détail. Si les règles actuelles devaient encore s’appliquer à ce moment, les matchs seraient joués à huis clos.

Rappelons que la saison dernière, aussi disputée dans des arénas vides, le gouvernement du Québec avait attribué 1 M$ à chaque équipe québécoise. Une bonne partie de la saison s'était déroulée lors d'événements contrôlés, à savoir que plusieurs équipes étaient réunies dans une bulle au même endroit. Toutes les équipes couchaient alors dans des hôtels pour la durée de l'événement.

Avec des informations de Roby St-Gelais