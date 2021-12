Bars, restos et spectacles : travailler contre vents et marées

Les milieux de la culture et de la restauration sont parmi les plus touchés par les mesures de confinement durant la pandémie de COVID-19. Cette énième fermeture en près de deux ans – quatre pour être précis – n’est pourtant pas encore venue à bout de nombreux travailleurs s’accrochant à leur métier.

Moi, je le vois un peu comme un jeu de serpents et échelles. On était rendu à deux cases de la fin, mais on est tombé sur une queue de serpent, alors on glisse encore vers le début , illustre Karl-Emmanuel Picard, fondateur de District 7 Productions et copropriétaire de L’ANTI Bar & Spectacles, à Québec.

Malgré tous les obstacles causés par la COVID-19, ce patron aux multiples chapeaux continue de travailler dans le milieu du spectacle et des bars.

Ce qui m'importe le plus, c’est d’aider les gens qui travaillent avec moi. On a eu de bons exemples depuis bientôt deux ans. Un employé qui travaillait avec moi comme assistant est devenu opérateur de vidéo. Il y a des barmans et barmaids aussi que je n’ai pas perdus parce que j’ai su leur trouver du travail , souligne-t-il.

L'annonce de lundi, lors de laquelle le gouvernement a confirmé la fermeture des bars et des salles de spectacles, notamment, nuit énormément à son secteur. Mais depuis le début, on a su se virer de bord, et continuer. On le prend différemment que lors de la première vague , précise Karl-Emmanuel Picard.

En mode virtuel

Depuis mai 2020, Karl-Emmanuel Picard a organisé de nombreux concerts de musique virtuels, qui lui ont permis de se démarquer et de continuer à travailler.

L'équipe de District 7 Productions et de l'ANTI bar et spectacles pose fièrement avec des mentions d'honneur reçues en 2020 et 2021. Olivier Quirion (4e à partir de la gauche) tient un prix finaliste de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et Karl-Emmanuel Picard (seul, première rangée) montre un trophée des prix GAMIQ. Photo : Alexandre Charron / alexandre charron

Le bassiste et sonorisateur Olivier Quirion est de ceux qui n’ont pas quitté le bateau de l'industrie du spectacle durant la pandémie.

Je me suis posé beaucoup de questions sur l’avenir au début quand ç'a fermé. Mais, je suis de nature confiante. Avec les shows virtuels, on a été en mesure d’être des leaders. Et personnellement, je me suis aussi trouvé des projets. J’ai une chaîne YouTube maintenant pour présenter de l’équipement de basse. Je n’aurais pas fait ça si ce n’était pas du confinement , décrit-il.

Tous deux sont conscients que cette ténacité n’est pas donnée à tout le monde.

Je connais des gens pour qui, avec une famille, des enfants, c’était impossible de continuer dans le milieu du spectacle. Ou des gens qui sont tellement spécialisés qu’ils ne pouvaient pas se réinventer comme on l’a fait. C’est vraiment dommage de les avoir perdus , indique Olivier Quirion.

C’est vrai, certaines personnes me trouvent capoté de continuer dans ce métier. Mais je le fais pour mes employés et pour les spectateurs. J’ai reçu un message récemment d’une mère de famille monoparentale qui disait que les spectacles virtuels ont tout changé pour elle qui ne peut pas se déplacer facilement. C’est pour ça que je fais ça , confie Karl-Emmanuel Picard.

L'innovation derrière les fourneaux

Dans la grande famille de la restauration, les défis sont tout aussi nombreux. Les restaurants et les commerces sont toujours ouverts, mais sous plusieurs conditions, comme une diminution de la capacité d'accueil de 50 %.

Erick Demers dans la cuisine des Toques gourmandes Photo : fournie par Erick Demers/photographe : André-Olivier Lyra

La pandémie et les mesures sanitaires ont d’ailleurs fait partie de la réflexion du chef propriétaire Erick Demers, et de ses associés, avant d’ouvrir Les Toques gourmandes, au mois de septembre.

Cette boutique-restaurant à Saint-Augustin-de-Desmaures, avec une grande cuisine et quelques places assises, a permis à Erick Demers de continuer d'œuvrer derrière les fourneaux.

On a pensé à une façon qui nous permettrait peut-être plus de liberté que dans les restaurants qui opèrent des salles à manger. Donc, on conçoit nos produits un peu différemment. Mais on sait que si on est confiné, on va pouvoir continuer de vendre au comptoir , souligne ce chef qui a travaillé pour de grandes tables de Québec, comme Panache et le groupe Boulay.

J’étais au Il Teatro durant la pandémie, et comme plusieurs, on a dû arrêter. Alors le moment de réflexion, et la passion, ça m’a permis de voir ce concept à Saint-Augustin. On réalise que la restauration, c’est un peu comme une échappatoire pour les clients durant cette pandémie et c’est valorisant d’offrir ça aux gens. Ils répondent bien, la demande est là , ajoute-t-il.

Erick Demers connaît quelques confrères ou consœurs du milieu qui se sont réorientés durant la pandémie. Mais vraiment, la majorité de mon entourage dans le milieu, ils ont continué. Par passion, c’est certain. Aussi, parce qu’on sait que tout le monde va continuer de manger, donc même post-pandémie, si on peut dire, la clientèle sera au rendez-vous.

Remercier les clients

Depuis l’annonce de la fermeture des bars, tavernes et casinos par le ministre de la Santé, Christian Dubé, des employés de bars ont partagé de nombreuses publications sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok.

Plusieurs employés de bars de Québec ont utilisé les réseaux sociaux pour remercier les clients qui sont venus faire la fête au cours des derniers mois. Photo : Instagram et TikTok

Leur concept : diffuser des vidéos en souvenir des derniers mois, alors que les bars étaient ouverts, en y ajoutant des remerciements à leur clientèle.

Nos demandes d’entrevue avec des employés des bars de Québec qui ont partagé des messages sur les réseaux sociaux sont demeurées sans réponse.

Leurs messages laissent toutefois l'impression qu'ils ne sont pas près d'abandonner leur travail malgré la fermeture; plusieurs rappelant aux clients qu'ils allaient les revoir bientôt.