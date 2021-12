Entrée libre : un Noël en ligne, en balado et en arts visuels

ENTRÉE LIBRE / Alors que Noël est à nos portes, une abondance de propositions culturelles s'offre à la population. Afin d'y voir plus clair, les journalistes d'ICI Québec vous font leurs suggestions.

Les pires moments de l’histoire, 4e saison

La quatrième saison du balado « Les pires moments de l'histoire » est disponible depuis le 21 décembre. Photo : Urbania

Ne vous laissez pas intimider par le titre, Les pires moments de l’histoire est à mon humble avis un des balados les plus drôles au Québec. Animés par l’humoriste Charles Beauchesne, les cinq nouveaux épisodes nous emmènent tour à tour en Grèce antique, en Angleterre de l’époque victorienne, en Australie, aux Jeux olympiques de 1936 et au temps des croisades.

Si vous êtes tolérants à une microdose de vulgarité et à ce que Beauchesne appelle des détails dark [NDLR : des événements violents, ce sont les pires moments de l’histoire, après tout], c’est un incontournable pour quiconque aime apprendre en riant.

Disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou votre plateforme d’écoute favorite

Jean-François Blanchet

Un conte-documentaire hivernal à voir en ligne

Le documentaire «Prière pour une mitaine perdue» est disponible en ligne à partir du 24 décembre. Photo : Les Films du 3 Mars

Le conte-documentaire Prière pour une mitaine perdue de Jean-François Lesage est disponible en ligne partout au Canada dès aujourd’hui. Le long métrage s’intéresse au thème de la perte à travers les objets perdus de la Société de transport de Montréal. Le film sera en location sur la plateforme web du Cinéma Le Clap.

Durée : 79 minutes

Tanya Beaumont

Une production web illustrée de Casse-Noisette

Le conte illustré symphonique « Casse-Noisette » sera présenté gratuitement jusqu'au 12 janvier 2022. Photo : Gracieuseté : Orchestre symphonique de Québec

Pour une deuxième année consécutive, l'Orchestre symphonique de Québec invite le jeune public à découvrir ou à redécouvrir ce grand classique du temps des Fêtes qu'est le conte Casse-Noisette. Au cœur de cette production, on peut entendre 15 extraits musicaux du célèbre ballet de Tchaïkovski, interprétés par les musiciens de l'OSQ, sous la direction de la cheffe Mélanie Léonard. Le narrateur Widemir Normil, bien connu pour son rôle de Fardoche dans la mouture 2.0 de Passe-Partout, fait revivre l'histoire de la nuit de Noël fabuleuse de la petite Clara. Elle fera notamment la rencontre du Roi des souris et de son armée, de la Fée Dragée et d'un doux prince. Richard Vallerand a réalisé plusieurs dessins pour illustrer ce projet très chaleureux.

Ce sera offert gratuitement, jusqu'au 12 janvier. Le lien d'écoute est disponible sur la page Facebook de l'orchestre ainsi que sur le site de l'OSQ (Nouvelle fenêtre) .

Valérie Cloutier

L'exposition Sous les glaces arctiques avec Mario Cyr

Un tableau de l'exposition «Sous les glaces arctiques avec Mario Cyr» Photo : Radio-Canada / Patricia Tadros

L'exposition immersive Sous les glaces arctiques avec Mario Cyr est un incontournable. Après avoir charmé 56 000 spectateurs à Montréal, les images tirées des expéditions du cinéaste Mario Cyr sont présentées à Québec dans une version bonifiée. Paysages spectaculaires, ours polaires, morses, narvals, anges des mers et grands mammifères marins vous attendent au Centre des congrès.

La réception positive du public émeut Mario Cyr. Ça me touche au coeur parce que pour moi, c'est un peu normal, c'est ma vie, mais je vois que les gens portent un intérêt incroyable.

Après plus de 40 expéditions en Arctique, le cinéaste est devenu un témoin privilégié de la beauté et de la fragilité de cet écosystème en péril.

L'exposition est présentée au Centre des congrès de Québec jusqu’au 13 février 2022.

Patricia Tadros