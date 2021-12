La Gaspésie se prépare à affronter la cinquième vague de COVID-19

Jusqu’à maintenant, toutes les personnes âgées vulnérables en résidence ou en CHSLD ainsi que 2079 travailleurs de la santé ont reçu une troisième dose de vaccin et de son variant Omicron.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS juge que la capacité des cliniques de vaccination et de dépistage est suffisante pour répondre aux demandes.

Les hôpitaux de la région sont aussi prêts à offrir des soins en cas de besoin. Tous les hôpitaux de la région disposent de lits destinés aux patients qui développent la maladie, indique la président-directeur général PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , Chantal Duguay.

La président-directeur général PDG ajoute que pour le moment, aucun service ou soin n’est remis en question en raison de la situation épidémiologique.

Chantal Duguay avoue tout de même que le recrutement de personnel demeure un enjeu même si de nouvelles embauches ont pu être effectuées au cours des dernières semaines.

Montée graduelle du nombre de cas

La santé publique rapportait mardi quatre nouvelles infections ce qui ne se compare en rien aux augmentations de cas au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord.

La santé publique de la Gaspésie et des Îles souligne toutefois que le nombre de cas a légèrement augmenté depuis une semaine et varie maintenant entre quatre et sept nouveaux cas de COVID-19 par jour.

Si le variant Omicron est désormais dominant au Québec, il n’a pas encore été formellement détecté en Gaspésie et aux Îles.

L’analyse des prélèvements positifs à la COVID-19 effectués le 14 décembre dernier est toujours en cours au laboratoire de santé publique de Québec. On avait juste deux cas positifs, cette journée-là, mais ils n’ont pas encore été criblés , explique le Dr Bonnier-Viger, directeur de la santé publique de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Prévenir la propagation

Ce n’est toutefois qu’une question de temps avant que le variant Omicron arrive dans la région, selon le Dr Yv Bonnier-Viger.

Le médecin rappelle que la troisième dose du vaccin est extrêmement importante pour empêcher d’avoir des complications, ce qui limitera les hospitalisations. Les gens doivent être conscients que le virus a muté, dit-il, il est vraiment plus contagieux. La vaccination nous protège encore contre les formes les plus graves, mais pas contre la transmission.

« Ce n’est pas le CISSS qui va bloquer Omicron, c’est chacun d’entre nous. » — Une citation de Dr Yv Bonnier-Viger, directeur de la santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Le CISSS de la Gaspésie recommande aux gens de limiter leurs contacts, d’aérer les lieux clos et d’appliquer strictement les mesures sanitaires.

Le médecin ne se dit pas contre les réunions dans le temps des fêtes, mais préconise les rencontres en petits groupes et les activités extérieures.