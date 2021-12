Le variant Omicron désormais dominant au Québec

Le premier cas de ce variant apparu au Québec a été confirmé par séquençage du génome le 29 novembre, il y a à peine trois semaines.

Depuis, des laboratoires sentinelles ont été chargés de cribler une portion des cas positifs dépistés dans les installations de centres hospitaliers de Montréal, Québec et Saint-Eustache. Ces analyses ont révélé une progression très rapide du variant.

Considérant la vitesse à laquelle Omicron s'est installé dans les autres pays et ailleurs au Canada, il n'est plus pertinent ni réaliste de tenter de le freiner par le criblage systématique des cas positifs et une gestion différente des cas et des contacts , indique l’Institut national de santé publique du Québec INSPQ par communiqué  (Nouvelle fenêtre) .

Il est toutefois utile de continuer à documenter la vitesse d'installation du variant au Québec afin de raffiner nos projections et nos modélisations et d'ainsi mieux anticiper l'impact réel d'Omicron sur la situation épidémiologique.