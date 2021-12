La 3e dose de vaccin en cinq questions

1. Pourquoi deux doses ne suffisent-elles pas?

Des données démontrent que l’efficacité du vaccin diminue avec le temps après les deux premières doses. Des études menées en un temps record par des chercheurs de l’Institut Pasteur ont même constaté que des personnes ayant reçu les deux doses du vaccin Pfizer ou du vaccin AstraZeneca ne neutralisaient quasiment plus le variant Omicron, cinq mois après la vaccination.

Or, une protection plus faible contre l’infection peut contribuer à une augmentation de la transmission virale, les personnes infectées pouvant être une source d’infection pour d’autres, rappelle le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI).

Une dose de rappel offre donc une protection plus durable afin de réduire l’infection, la transmission et, chez certaines populations plus vulnérables, la maladie sévère, conclut l’Agence de la santé publique du Canada.

2. Quel est le taux d'efficacité d’une 3e dose?

Le ministère de la Santé de l'Ontario confirme que des preuves en conditions réelles montrent que la dose de rappel est associée à une bonne efficacité vaccinale à court terme et à une protection semblable à celle que procure la deuxième dose du vaccin .

Mais pour l'heure, il n’y a pas encore de donnée scientifique sur l’efficacité à long terme des doses de rappel; ainsi, on ne connaît pas pour l’instant la durée de cette protection.

Des études sont toutefois en cours pour analyser l’efficacité de la 3e dose sur le long terme et comprendre pourquoi le variant Omicron est plus transmissible d’un individu à l’autre.

Les Ontariens de 18 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour leur troisième dose. Photo : La Presse canadienne / Lars Hagberg

L’Africa Health Research Institute (AHRI), un organisme sud-africain qui a piloté l’une des premières études sur la résistance du nouveau variant aux vaccins existants, a observé qu'ils risquent de perdre une partie de leur efficacité face au variant Omicron.

En revanche, une immunité considérable est conservée chez les personnes à la fois vaccinées et précédemment infectées , indique l'étude.

De leur côté, Pfizer-BioNTech et Moderna ont insisté sur l’efficacité de leur vaccin contre le variant Omicron après trois doses.

Moderna affirme qu’une dose de 50 microgrammes de son vaccin – soit celle déjà approuvée par Santé Canada – multiplie par environ 37 la quantité d’anticorps neutralisants fabriqués par le corps humain, 29 jours après son administration.

Pfizer-BioNTech fait valoir que des études préliminaires en laboratoire indiquent qu'une troisième dose de vaccin multiplie par 25 les anticorps neutralisants par rapport à deux doses contre le variant Omicron.

3. Quel est le meilleur délai entre la 2e et la 3e dose?

Le Comité consultatif national de l'immunisation CCNI , qui conseille l'Agence de la santé publique du Canada, recommande une dose de rappel d'un vaccin à ARN messager aux personnes de 18 à 49 ans, au moins six mois après avoir reçu la deuxième dose de leur série primaire.

Un intervalle plus long entre la série primaire et la dose de rappel peut augmenter la présence d’anticorps, évalue une étude anglaise publiée fin novembre et citée dans les publications officielles du Canada.

Début décembre, le gouvernement de l’Ontario a toutefois recommandé qu’une dose de rappel d’un vaccin à ARNm soit offerte aux personnes de 50 ans et plus au moins trois mois après la dernière dose de la série de vaccination primaire contre la COVID-19.

En outre, des études sur l'immunogénicité réalisées en Angleterre confirment elles aussi que les doses de rappel des vaccins à ARN messager administrées trois mois ou plus après la série primaire provoquent une réponse immunitaire solide .

4. Faut-il une 3e dose pour ceux qui ont déjà eu la COVID?

Le CCNI ne considère pas qu’une infection à la COVID-19 équivaut à une dose du vaccin.

Une personne ayant déjà été infectée devrait donc recevoir la série complète de vaccins contre la COVID-19, y compris la dose de rappel, selon ses conseils.

En revanche, le Québec ne recommande ni la deuxième dose, ni la dose de rappel pour les personnes qui ont déjà été infectées.

5. Peut-on recevoir une dose du vaccin Moderna en rappel après une vaccination Pfizer (et inversement)?

Les autorités de santé assurent que soit Moderna, soit Pfizer-BioNTech, sont des vaccins qui conviennent comme dose de rappel.

Le Comité consultatif national de l'immunisation CCNI précise toutefois que pour les personnes âges de 18 à 29 ans, Pfizer-BioNTech devra être privilégié en raison de taux inférieurs de myocardite/péricardite déclarés après la vaccination de Pfizer-BioNTech par rapport à la dose de Moderna.

Les vaccins à vecteur viral AstraZeneca ou Janssen ne sont actuellement pas autorisés en tant que doses de rappel au Canada.