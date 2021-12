La Pocatière adopte un budget de près de 9,3 M$

Par communiqué, les membres du conseil municipal indiquent être heureux d'avoir été en mesure de limiter l'augmentation des dépenses, malgré l'inflation et la hausse des coûts pour certains services et matériaux.

Le taux d'imposition foncier augmente légèrement, d'un demi cent pour 2022, et s'établit désormais à 0,965 $ par 100 $ d'évaluation pour une résidence. Ce taux passe à 1,1465 $ par 100 $ d'évaluation pour les immeubles non résidentiels.

Augmentation des taxes de services

Par contre, les taxes de services, elles, augmentent de manière significative de 35 $ par rapport à l'an dernier.

La Ville indique, toujours par communiqué, qu'elle a dû augmenter ces taxes pour équilibrer son budget.

La taxe de service relative à l'aqueduc passe donc de 170 à 190 $, alors que la taxe liée aux égouts passe de 153 à 163 $.

La taxe relative à la gestion des matières résiduelles augmente de 5 $ pour s'établir à 215 $.

Celle liée aux activités de l'usine de filtration demeure quant à elle stable, à 40 $.

La Ville avance qu'elle doit également faire face à une légère croissance de la quote-part qu'elle doit verser à la Sûreté du Québec pour ses services.

Plan triennal d’immobilisations

Le plan triennal d’immobilisations prévoit des investissements totaux de plus de 8,5 millions de dollars pour les années 2022, 2023 et 2024.

En 2022, plus de 2,2 millions de dollars seront investis pour des travaux d'aqueduc et d'égout et pour des aménagements aux infrastructures et espaces récréatifs.

La Ville indique qu'une partie de ces coûts seront remboursés par des subventions à recevoir de la part du gouvernement.

Le maire de La Pocatière, Vincent Bérubé, n'était pas libre mardi pour réagir à l'adoption du budget.