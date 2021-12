Une femme agresse une infirmière au centre de dépistage de Lévis

Selon le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL), la dame d'une quarantaine d'années s'est présentée au centre de dépistage un peu avant 16 h.

La résidente de Lévis aurait eu une attitude négative, voire agressive envers le personnel. Malgré la demande des employés, elle a refusé de se conformer aux mesures sanitaires.

Les employés ont donc demandé à la dame de quitter les lieux. Celle-ci a obtempéré, mais au moment de s'en aller, elle se serait fâchée et aurait asséné des coups de poing à l'employée qui est intervenue pour lui demander de respecter les consignes.

Arrestation

Les policiers ont été appelés sur les lieux et ils ont arrêté la femme. Elle a été libérée sous promesse de comparaître. Le Service de police de la Ville de Lévis SPVL n'a pas pu préciser la date de sa comparution. Elle devrait faire face à des accusations de voies de fait.

L'employée a quant à elle été transportée à l’hôpital pour soigner des contusions. Elle a subi plusieurs tests avant d'obtenir son congé.

Selon le Service de police de la Ville de Lévis SPVL , les policiers sont à l'occasion appelés à intervenir dans les centres de dépistage ou de vaccination pour des gens qui refusent de se conformer aux mesures sanitaires. Les individus choisissent souvent de s’en aller et l'intervention se solde rarement par une arrestation.