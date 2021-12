Réformes policières, hausse des homicides : l’année du chef de police de Toronto

[Un tel taux d'infection] va nous poser certains problèmes, dépendamment de quels [secteurs] de l’organisation sont touchés, et donc nous élaborons plusieurs plans pour y répondre , a indiqué le chef du Service de police de Toronto (SPT), James Ramer, en entrevue de fin d’année avec Radio-Canada.

Plusieurs membres du Service de police de Toronto SPT sont présentement en quarantaine, dont le chef Ramer lui-même, qui a annoncé vendredi avoir contracté le coronavirus. Il confirme que le corps policier a dû faire face à des éclosions récentes, notamment au sein de la division 51 et des services de la circulation.

Plusieurs, comme moi, peuvent continuer de travailler de la maison, mais ça va être un problème pour notre personnel de première ligne, d’où l’importance de ces plans d’adaptation.

Par ailleurs, selon James Ramer, 160 employés du Service de police de Toronto SPT (soit environ 2 %) sont présentement en congé sans solde parce qu’ils ne sont pas entièrement vaccinés ou n’ont pas dévoilé leur statut vaccinal. Le chef continue de défendre la politique de vaccination adoptée par l’organisation qui est, à son sens, essentielle pour assurer la sécurité des autres employés et du public.

Transition et réformes

La gestion de la pandémie n’est pas le seul dossier sur la table de travail du chef Ramer.

D’abord nommé par intérim après la démission de Mark Saunders lors de l’été 2020, son contrat a finalement été prolongé jusqu’à la fin de l’année 2022. La Commission des services policiers de Toronto (TPSB), qui a décidé de cette extension, estimait que le corps policier avait besoin de stabilité , alors que le processus de sélection du prochain chef se poursuit.

M. Ramer, lui, se dit pleinement engagé dans ce rôle de transition. Sans vouloir trop s’avancer sur le processus de sélection, il note tout de même qu’il y a une incroyable liste de candidats au sein de l’organisation . Je crois qu’il y a plusieurs personnes qui pourraient remplir ces fonctions de manière exceptionnelle et la Commission aura des choix difficiles à faire.

Entre-temps, la police de Toronto s’est engagée dans un projet de réforme que le chef Ramer se doit de piloter. La police continue notamment de mettre en œuvre 81 recommandations adoptées en août 2020.

Je crois que le monde change, Toronto change, et les Torontois attendent de leur service de police qu’il change. Nous devons nous moderniser , affirme James Ramer, qui ajoute que selon lui, la vaste majorité des membres du corps policier soutiennent ces efforts de réforme et sont engagés à aller de l’avant .

La réforme de la police passe aussi par l’application des 151 recommandations du rapport sur les enquêtes sur les personnes disparues, rendu public au printemps par l’ancienne juge à la Cour d’appel de l’Ontario Gloria Epstein. Ce rapport a révélé que la discrimination systémique a contribué à de graves lacunes dans la manière dont certaines enquêtes policières ont été menées à Toronto, y compris celles de l'affaire Bruce McArthur.

Le chef Ramer avait alors présenté des excuses. Il réitère aujourd’hui son engagement à faire en sorte que ce rapport ne se retrouve pas relégué sur une étagère, comme, concède-t-il, c’est déjà arrivé par le passé.

Je crois que ce qui différencie ce processus cette fois, c’est qu’il y a une équipe de mise en œuvre composée à la fois de membres civils, de la communauté, et de policiers. Et nous avons le luxe d’avoir la juge Epstein qui participe et nous oriente, nous conseille.

« C’est tellement important. Ce sont des liens de confiance que nous avons perdus. » — Une citation de James Ramer

Crises de santé mentale

La police s’est aussi engagée à revoir sa façon de répondre aux situations de crise, notamment de santé mentale. Elle s’est associée cette année avec le centre Gerstein dans le cadre d’un projet pilote pour rediriger certains appels au 911. En parallèle, la Ville de Toronto travaille sur son propre projet d’équipes d’interventions de crise entièrement civiles, qui doit démarrer en 2022.

Ce travail est essentiel, reconnaît James Ramer. Dans certains cas violents toutefois, il croit que les policiers doivent continuer d’être appelés à contribution. D’où l’importance, selon lui, des équipes mobiles d'intervention de crise (MCIT) de la police de Toronto, qui jumellent des infirmières spécialisées en santé mentale à des policiers. Présentement, nous sommes la seule agence qui peut intervenir 24 h sur 24, 7 jours sur 7. C’est aussi pourquoi nous avons renforcé la formation en santé mentale pour nous agents.

Homicides et violence armée

L’année 2021 aura aussi été marquée par une augmentation du nombre d’homicides par rapport à 2019 et 2020 : 81 en date du 20 décembre, dont 43 morts par arme à feu (malgré une diminution du nombre total de fusillades cette année).

Le chef Ramer évalue que la vaste majorité des fusillades demeurent liées aux gangs de rue, et croit que les médias sociaux nourrissent la violence entre gangs.

Ils vont à certains endroits dans la communauté et ils tirent de façon aléatoire, en direction des gens qui se trouvent là. On voit ça de plus en plus, et c’est très troublant.

Il souligne que la police de Toronto peut maintenant compter sur sa nouvelle équipe centralisée de réponse aux fusillades , qui est devenue permanente en 2021 après une année pilote en 2020. Nous avons eu plus de succès pour ce qui est d’arrêter et traduire en justice les individus impliqués dans ces fusillades. C’était difficile avant, lorsque le travail était partagé entre 17 divisions, qui travaillaient parfois de façon isolée.

James Ramer estime que le programme des agents de quartier demeure aussi essentiel, pour tisser des liens avec les communautés touchées par la violence armée, assurer une présence, rebâtir la confiance et faire de la prévention. Augmenter les effectifs d’agents de quartier est d’ailleurs l’une de ses priorités pour 2022.

Crimes haineux, opioïdes

Parmi ses autres priorités, James Ramer veut également s’attaquer à l'augmentation des crimes haineux dans la Ville Reine et y affecter plus de personnel.

Le chef de police a également commenté l'enjeu de la crise des opioïdes. La Ville a demandé au fédéral d’approuver la décriminalisation de la possession simple de drogues à Toronto, une requête que le James Ramer appuie.

Nous croyons à la décriminalisation. Et en fait, on n’accuse tout simplement plus les individus pour possession simple depuis novembre 2020. Mais malgré ça, les appels continuent d’augmenter, le nombre de décès augmente. Pour ce qui est des appels pour lesquels la police de Toronto a été impliquée, entre 2019 et novembre 2021 il y en a eu 1300 de plus. Et la police n’intervient pas tout le temps.