COVID-19 : 27 nouvelles infections à Terre-Neuve-et-Labrador

De ces nouveaux cas signalés, dix sont dans la zone centrale, neuf sont dans l’est de Terre-Neuve et huit sont dans l’ouest. Huit de ces cas font l’objet d’une enquête.

Il y a six rétablissements dans la province depuis lundi.

Aucune personne n’est hospitalisée en ce moment.

Il y a actuellement 175 cas actifs de COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador, comparativement à 154 la veille.

Plus de 92 % des citoyens de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés contre la COVID-19, et près de 60 % des jeunes de 5 à 11 ans viennent de recevoir leur première dose du vaccin pédiatrique.