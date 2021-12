La Chambre de commerce de Gatineau appelle de nouveau à acheter local

Les dernières restrictions annoncées par le gouvernement québécois constituent une épreuve de plus pour de nombreux entrepreneurs déjà fragilisés par 21 mois de pandémie.

Avec l’annonce qui vient de survenir à quelques jours de Noël, on s’est dit qu’il faut agir là où on peut agir , explique Stefan Psenak, directeur général de la Chambre de commerce de Gatineau.

Dans l’immédiat, pour nous, c’est de rappeler aux gens de maintenir ce qu’on a acquis depuis deux ans avec de plus en plus d’achat local , poursuit-il.

Stefan Psenak, directeur général de la Chambre de commerce de Gatineau (CCG), évoque l'épuisement des commerçants de la région. Photo : Radio-Canada / Jérôme Bergeron

Un vrai coup de pouce pour les commerces?

Pour certains établissements de la région, il est déjà trop tard. Les restaurants Le Cellier et le Quai St-Raymond ont décidé de fermer temporairement leurs portes.

Sur la page Facebook du Cellier, on peut lire que la décision a été prise suite aux dernières mesures, mais surtout par respect pour la sécurité de nos employés .

Mais pour les autres, est-ce que cet appel à l’achat local pourrait permettre de sauver les meubles, en cette période d'achats de Noël?

La co-propriétaire de la boutique Le Local, Marie-France Roy. Son commerce a ouvert ses portes en 2010, dans le Vieux-Hull. Photo : Radio-Canada / André Dalencour

C’est difficile de savoir si un tel appel a un impact réel sur nos ventes , répond Marie-France Roy, copropriétaire de la boutique Le Local située dans le Vieux-Hull.

Mais les clients fidèles sont là et on a aussi un bassin de nouveaux clients. Je me dis qu’il doit donc y avoir un impact du Panier bleu, de l’appel du gouvernement et de la Chambre de commerce de Gatineau , ajoute-t-elle.

Dans tous les cas, ce n’est pas le premier appel du genre. Depuis le début de la pandémie, plusieurs initiatives ont été prises pour sensibiliser la population à l’importance de soutenir les commerces locaux.

En 2020, quand tout a fermé, l'appel à l'achat local a fait toute la différence. Certains commerces ont été sauvés grâce aux gens de l'Outaouais , croit Chantal MacFadden, co-propriétaire du commerce À L'Échelle du monde.



Selon elle, il faut marteler le message pour que les gens n'oublient pas de se tourner vers les commerces locaux.

Une priorité aussi pour la Ville de Gatineau

L’achat local est aussi une priorité d’Edmond Leclerc, le nouveau président de la Commission de développement économique de la Ville de Gatineau.

« Il faut changer le réflexe pour qu’on pense d’abord à acheter local. » — Une citation de Edmond Leclerc, président de la Commission de développement économique de la Ville de Gatineau

Selon lui, tout le monde serait gagnant. Ce sont par exemple nos étudiants qui vont travailler dans ces commerces-là, ce sont les gens d’affaires qui vont commanditer le tournoi de soccer de nos enfants par la suite , ajoute M. Leclerc.

Edmond Leclerc, conseiller municipal du district de Buckingham. Photo : Radio-Canada

Le conseiller municipal pense qu’il est aussi essentiel de mieux faire connaître les services offerts par ID Gatineau, qui apporte du soutien aux entreprises de la ville.

Par ailleurs, un congé de taxes ou la reconduction de certaines mesures qui ont fait leurs preuves au cours de la pandémie pourraient être proposés par d’autres élus lors de l’étude du budget de la Ville, en janvier.

On pourrait permettre l’élargissement des terrasses dans les rues, ce qui permet d’augmenter la clientèle [...], réfléchir au stationnement gratuit au centre-ville , propose Mario Aubé, conseiller du district de Masson-Angers.

L’aide financière reste essentielle

La Chambre de commerce de Gatineau compte aussi sur les différents paliers de gouvernement pour verser une aide financière rapide aux entreprises touchées par les nouvelles mesures.

Il va falloir que les gouvernements, et le provincial en particulier, soutiennent les entreprises , insiste Stefan Psenak de la Chambre de commerce de Gatineau.

On leur demande de se réinventer et ils le font depuis deux ans, mais à un moment donné, ils sont à bout de souffle, ces gens-là , ajoute-t-il.

Avec les informations de Nathalie Tremblay