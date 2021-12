Les Carmélites de Dolbeau-Mistassini, dernières productrices d’hosties au Québec

Il n’y a plus que dix religieuses dans la province qui fabriquent les hosties destinées aux prêtres et aux fidèles de plusieurs villes du Québec et de l'Ontario. Depuis un an, les Carmélites de Dolbeau-Mistassini sont les seules religieuses à poursuivre cette tradition puisque la majeure partie de la production est désormais entre les mains d’entreprises privées.

Si la recette d'eau et de farine est simple, les sœurs la préparent avec minutie, cœur et respect depuis les années 80. Ça fait partie de notre participation à l’eucharistie, explique sœur Anne-Marie Tran. Quand le prêtre se lève et dit : ''Voici le fruit de la terre et le travail des hommes'', on se sent impliquées dans tout cela , ajoute la femme originaire du Vietnam. La cuisson, la coupe et l'emballage se font en priant.

Les hosties préparées par les Carmélites sont acheminées dans des églises du Québec et de l'Ontario. Les hosties sont le résultat d'une recette simple d'eau et de farine. Une fois cuites, les feuilles sont humidifiées. Ce processus facilite ensuite le découpage des hosties sans les briser. Elles doivent être parfaites puisqu'elles sont consommées lors de l'eucharistie. Dans le cas contraire, elles sont vendues comme retailles. Une machine plus productive permet depuis quelques années de produire plus d'hosties. La production d'hosties est une véritable tradition pour les Carmélites de Dolbeau-Mistassini. Les petites hosties sont destinées aux fidèles.

Les hosties sont le résultat d'une recette simple d'eau et de farine.

Une fois cuites, les feuilles sont humidifiées. Ce processus facilite ensuite le découpage des hosties sans les briser. Elles doivent être parfaites puisqu'elles sont consommées lors de l'eucharistie. Dans le cas contraire, elles sont vendues comme retailles

Une machine plus productive permet depuis quelques années de produire plus d'hosties.

La production d'hosties est une véritable tradition pour les Carmélites de Dolbeau-Mistassini.

Les petites hosties sont destinées aux fidèles.

Une tradition religieuse

Les hosties, qu'on appelle aussi pain eucharistique, ont d'abord été produites sur deux plaques. Mais depuis quelques années, elles sont cuites dans une machine plus productive donnée par le carmel de Trois-Rivières. Grâce au manège , comme les sœurs l'appellent, le nombre d'hosties conçues a considérablement augmenté. Les retailles s’étant ainsi multipliées, elles ont fait leur entrée dans plusieurs dépanneurs et épiceries du Lac-Saint-Jean.

Doris Cloutier est la représentante des ventes de retailles d'hosties. Elle est l'une des employées de l'atelier. Il existe plusieurs types et plusieurs formats de retailles d'hosties.

Il existe plusieurs types et plusieurs formats de retailles d'hosties.

Même si les Carmélites vieillissent, elles ont choisi de poursuivre cette tradition religieuse pour s'occuper, approvisionner les communautés de la région, employer des gens d'ici et surtout pour garder une communion avec tous [ceux] qui travaillent , selon la sœur supérieure du carmel, Denise-Thérèse Moussette.

Des fidèles honorés

Si les Carmélites sont les seules à confectionner le pain eucharistique, c'est en raison du vieillissement des communautés religieuses et des difficultés de recrutement. L'entreprise privée ayant pris le relais, recevoir une hostie préparée par les sœurs est un privilège pour les fidèles.

« Quand on connaît les Carmélites, on sait que c’est vraiment spécial cette œuvre qu’elles font. » — Une citation de Nicole Gagnon, paroissienne

Les Carmélites se rassemblent quotidiennement pour la messe. Les soeurs Carmélites de Dolbeau-Mistassini sont âgées de 66 à 93 ans désormais. Des fidèles se recueillent lors d'une messe tenue au monastère de Dolbeau-Mistassini.

Les soeurs Carmélites de Dolbeau-Mistassini sont âgées de 66 à 93 ans désormais.

Des fidèles se recueillent lors d'une messe tenue au monastère de Dolbeau-Mistassini.

Une production en péril?

Soeur France Lamert, qui veille au grain depuis une trentaine d'années, craint maintenant que cette tradition qui lui est si chère ne disparaisse avec la communauté. La seule idée d'y penser la rend émotive. Quand on rentre, on est toutes jeunes, explique-t-elle, la gorge nouée. On voit vieillir [nos soeurs] et on vieillit aussi. Quand on rentre, on ne pense pas à ce qui peut arriver. C’est l’inconnu. Dieu nous conduit.

La production des Carmélites demande beaucoup de minutie.