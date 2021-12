L’Université de Saint-Boniface commencera la session d’hiver à distance

En raison de la montée du variant Omicron et de la hausse fulgurante des cas de COVID-19, la direction de l'Université de Saint-Boniface USB a décidé de suivre cette voie, emboîtant le pas aux universités du Manitoba, de Brandon et de Winnipeg.

Tous les cours en présentiel de la session d’hiver 2022 seront temporairement offerts à distance, dès la rentrée d’hiver, et cela jusqu’au 18 février 2022 , écrit l'Universal Serial Bus USB dans un message publié sur son site Internet.

Quelques étudiants auront toujours accès au campus pour assister à des activités pédagogiques.

Les laboratoires de la Faculté des sciences et les activités de laboratoire et de simulation de l’École des sciences infirmières et des études de la santé continueront d'être en présentiel à la rentrée hivernale.

L'Université indique qu'elle révisera ce plan d'ici le 18 février prochain afin de déterminer s'il sera possible de donner des cours sur le campus à compter de cette date.