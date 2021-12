Faire sa marque, un tatouage à la fois

Celle qui est propriétaire du salon Addik Tattoo de Chicoutimi a développé une expertise dans les dégradés de couleur, une technique qui prend du temps à maîtriser. Grâce à ses dix années d’expérience, elle peut s’adapter au style du client et créer des images qui traverseront les époques une fois tracées sur la peau.

Ses tatouages permettent d’exprimer la personnalité du client, dit-elle, de souligner un événement heureux ou encore immortaliser la mémoire d’un proche décédé.

« Souvent c’est pour célébrer quelque chose ou souligner un accomplissement. Ça nous permet d’échanger et de partager ce moment avec notre client. On peut suivre leur vie à travers ça. » — Une citation de Gabrielle Munger

Dans les cas de disparition d’un proche, elle admet être facilement bouleversée. Je suis une personne assez émotive, ça vient vraiment me chercher. Ça arrive que je pleure , confie-t-elle en entrevue.

Récemment, Gabrielle Munger a décroché trois prix au Salon du tatouage d’Ottawa-Gatineau : une première et une deuxième place pour l’Oeuvre du jour et une deuxième position dans la catégorie Réalisme. L’événement lui a aussi permis de renouer avec d’autres artistes après des mois de pandémie. Elle en a profité pour s’inspirer et observer d’autres techniques.

L'un des tatouages qui a permis à Gabrielle de décrocher les honneurs au Salon du tatouage d'Ottawa-Gatineau. Photo : Avec la gracieuseté de Gabrielle Munger.

Un autre tatouage qui a attiré plusieurs compliments à Gabrielle Munger lors de la compétition d'Ottawa-Gatineau. Photo : Avec la gracieuseté de Gabrielle Munger.

S’adapter à la technologie

Au fil des années, elle a été aux premières loges pour constater l’évolution de la technologie. L’arrivée des tablettes électroniques facilite entre autres la création du dessin. L’amélioration des appareils à aiguille améliore aussi le rendu des couleurs et la précision des traits.

Gabrielle Munger utilise des appareils à la fine pointe de la technologie pour tatouer ses clients. Photo : Radio-Canada

La clientèle a aussi changé. Alors qu’à l’époque, les tatouages étaient surtout l'apanage des motards, voilà que les avocats, policiers et enseignants n’hésitent plus à faire décorer une partie de leur corps. Il y a eu beaucoup d’émissions sur le tatouage qui ont amené une éducation populaire , indique-t-elle.

« J’ai l’impression que les gens sont plus critiques, ce qui est une bonne chose. » — Une citation de Gabrielle Munger

Tout pour la sécurité

Gabrielle Munger se dit en parfait accord avec le Collège des médecins du Québec qui voudrait restreindre l’accès à la profession. Déjà, les sept tatoueurs d’Addik Tatoo ont suivi une formation sur les risques de contamination aux streptocoques, hépatites et autres maladies à risque.

La propriétaire de l’établissement se dit particulièrement inquiète de cette mode des poke tattoo party , ces soirées où des gens en état d’ébriété décident de se tatouer les uns les autres avec des aiguilles commandées sur Internet. Il serait bon, selon elle, que l’État québécois impose des normes et des permis comme c’est déjà le cas dans plusieurs états américains. Moi, quand je suis allée en Floride pour un salon de tatouage, j’ai dû passer un examen avant d’obtenir le permis requis , indique-t-elle.

L'entreprise Addik Tattoo est située sur la rue Racine à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada

Au Saguenay pour rester

Gabrielle Munger a fait le choix de demeurer au Saguenay, même si plusieurs de ses clients proviennent de l’extérieur. Elle garde le contact grâce aux médias sociaux, où elle publie des photos des tatouages qu’elle réalise.

« J'ai beaucoup de clients à l'extérieur de la région qui aiment suivre mon travail. » — Une citation de Gabrielle Munger

Elle traite sa clientèle aux petits soins et tisse des liens étroits avec plusieurs clients. On se lie d’amitié avec le client 80 % du temps. On est presque triste quand c’est terminé! , mentionne-t-elle.

Gabrielle Munger a plus d’un projet dans son sac et compte continuer à vivre de sa passion.

D’après le reportage de Gilles Munger