Record de dons à la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi

Les bénéficiaires de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi trouveront un certain réconfort dans leurs assiettes. L’organisme de Chicoutimi a reçu, au cours du mois de décembre, un record de dons. Les tablettes ont été regarnies avec l'équivalent de près de 15 000 $ en denrées.

Pour une deuxième année consécutive, des membres de l'équipe de la pastorale du Diocèse de Chicoutimi et certains de leurs proches s'en sont donné à cœur joie derrière les fourneaux. Ils ont ensuite livré les différents desserts cuisinés à la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi.

Le trio a livré ses créations à la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

C’est pour mettre de la lumière dans notre vie, parce qu'on le sait que ce sont des temps plus difficiles. Comment faire quelque chose qui a du sens, qui fait du bien et qui nous aide à passer un Noël plus lumineux , exprime la responsable de la pastorale sociale au Diocèse de Chicoutimi, Mylène Renaud.

En donnant au suivant, les bénévoles répondent à la mission de leur organisation.

On se rapproche des gens qui sont seuls, appauvris. Redonner de la dignité humaine, mais ce n'est pas la facette que l'on voit le plus à la télévision, mais c'est toujours dans nos dossiers. Je dirais même que c'est dans les priorités pour l'évêque de notre diocèse , explique Mme Renaud

Erick Tremblay-Dionne déguste les desserts cuisinés par les bénévoles. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les bénéficiaires de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi ont pu se sucrer le bec grâce aux petites douceurs.

J'étais dans la rue et j'avais perdu un peu foi en l'humanité. Je vois tellement de gens qui sont humains. Je vois des gens qui nous amènent des choses. L'autre fois, il y a un homme qui est venu nous porter des chandails neufs, comme si nous étions des rois , confie un bénéficiaire Érick Tremblay-Dionne.

Je le vois dans les repas du soir, la nourriture est plus de qualité, on a plus de choix , ajoute Joël Bernard.

La générosité des citoyens est également chaleureusement accueillie par le personnel de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi. Les dons reçus au cours des dernières semaines permettront de varier les assiettes au grand bonheur des bénéficiaires et des cuisinières.

Des dons comme ça, à cette quantité-là, c'est phénoménal. Ça fait plaisir aux gars. Ça leur donne la chance de manger des choses qu'on n'a pas tout le temps , reconnaît la chef cuisinière, Johanne Bénard.

En temps normal, les employés en cuisine doivent composer avec des choix de repas plus limités. On essaie de vivre avec Moisson [Saguenay-Lac-Saint-Jean]. Puis avec Moisson, bien, il faut être créatif, très créatif , fait remarquer Mme Bénard.

D'après les informations de Laurie Gobeil