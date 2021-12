La C.-B. annonce de nouvelles restrictions sanitaires

Ces restrictions prennent effet le 22 décembre à minuit et seront maintenues jusqu’au 18 janvier 2022.

Les discothèques et les bars doivent fermer leurs portes tout comme les salles de sport et les studios de danse.

Les tournois de sport sont annulés.

Les restaurants, pubs et cafés doivent limiter le nombre de clients assis à six par table.

Les célébrations intérieures organisées, comme les mariages, les réceptions et les célébrations, sont interdites, peu importe le nombre de participants.

Enfin, tous les lieux culturels et sportifs où les spectateurs sont assis (concerts, cinémas, théâtres, arénas) doivent limiter le nombre de clients à 50 % de leur capacité.

Des mesures qui rappellent celles édictées en septembre 2020 et qui doivent permettre, selon la santé publique, de gagner du temps pour en savoir plus sur le variant Omicron et donner une dose de rappel à une plus grande partie de la population.

Accélération de l'administration des doses de rappel

Depuis le lancement de la campagne de vaccination de rappel le 26 octobre dernier, 727 761 doses ont été administrées aux Britanno-Colombiens.

Les responsables de la santé disent que la capacité de vaccination est actuellement 35 % de plus que ce qui était prévu pour ce moment-ci. Ils soulignent que la province s’apprête à mettre les bouchées doubles et à augmenter sa capacité de vaccination d'un autre 62 %.

Pour ce faire, de nouveaux sites de vaccination ouvriront bientôt leurs portes, entre autres dans plus de pharmacies de la province.

La clinique de vaccination du centre des congrès de Vancouver devrait pouvoir donner 130 000 doses de vaccin en janvier. Photo : CBC / Ben Nelms

Le centre des congrès de Vancouver dans la régie sanitaire Vancouver Coastal rouvrira à partir du 5 janvier et aura le potentiel d'administrer 130 000 doses en janvier.

Dans la régie sanitaire de la vallée du Fraser, le site Guildford de Surrey doit également accueillir d’ici peu les Britanno-Colombiens qui cherchent à se faire vacciner.

Les régies sanitaires de l’île de Vancouver, de l'Intérieur et du Nord travaillent encore à sécuriser des sites de vaccination de masse sur leur territoire.

Offrir les tests rapides à plus de personnes

À l’heure actuelle, la province a reçu 3,2 millions de tests de dépistage rapide. De ceux-ci, 39,6 % ont été utilisés ce qui équivaut à moins de 1,3 million des tests rapides envoyés aux centres de soins de longue durée, aux prisons ou aux communautés autochtones.

Bien que la Colombie-Britannique semble toujours réticente à étendre l'utilisation du test rapide expliquant qu'il n'ont pas été conçus pour être utilisés à la maison, la province envisage d’étendre leur déploiement à la mi-janvier.

Un test rapide pour la COVID indique un résultat négatif. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

En plus des groupes prioritaires comme les travailleurs et visiteurs des centres de soins de longue durée, la province compte offrir des tests rapides aux élèves et au personnel de la maternelle à la 12e année ainsi qu’aux étudiants postsecondaires.

En ce moment, 35 000 tests par semaine sont utilisés dans la province. Les autorités sanitaires espèrent distribuer ces tests pour permettre aux personnes présentant des symptômes de les utiliser.

La province rappelle aux Britanno-Colombiens que les tests rapides ne remplacent pas la nécessité de prendre des précautions et de suivre les consignes de sécurité existantes même s'ils sont doublement vaccinés.

Plus de détails à venir