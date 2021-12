Le resserrement des mesures sanitaires décourage des propriétaires d’entreprises

Au lendemain de l'annonce de nouvelles fermetures par Québec pour limiter la propagation de la COVID-19, des propriétaires de cinémas et de salles de spectacles de l'Est du Québec ne cachent pas leur découragement.

C'est le cas d'Alexandre Leblanc, propriétaire du seul cinéma à Sept-Îles. Il dit avoir été très surpris de l'annonce du gouvernement, hier après-midi.

« Apprendre à 13 h qu'on ferme à 17 h, c'est l'équivalent de mettre le feu dans le bâtiment. » — Une citation de Alexandre Leblanc, propriétaire du Ciné-centre de Sept-Îles

Alexandre Leblanc a dû se revirer sur un 10 cents hier.

Le propriétaire du Ciné-centre de Sept-Îles, Alexandre Leblanc, se prépare à devoir encaisser des pertes monétaires importantes. Photo : Radio-Canada

Plusieurs billets pour des représentations en soirée avaient déjà été vendus. Le propriétaire de cinéma s'est dépêché de contacter les détenteurs de billets afin de leur organiser une séance de visionnement avant que les 17 heures sonnent.

En demeurant fermé pour le temps des Fêtes et jusqu’au 10 janvier, le cinéma devrait encaisser de lourdes pertes, selon lui.

« Est-ce que c'est 50, 60, 100 000 dollars? Je ne sais pas exactement, mais c'est sûr que c'est des milliers de dollars. » — Une citation de Alexandre Leblanc

Il indique que ses employés, qui sont majoritairement étudiants, n’ont pas apprécié de se faire annoncer qu’ils se retrouvaient sans emplois sans avertissements.

D’après lui, la survie du cinéma dépendra de la durée des nouvelles mesures.

Si on est fermés vingt jours, ça ne met pas en danger l’existence du cinéma, mais si ça dure jusqu’en avril, alors c’est autre chose , prévoit-il.

Cette nouvelle fermeture frappe aussi de plein fouet les salles de spectacle.

Au Centre culturel Le Griffon, à Gaspé, aucun spectacle n'a dû être annulé. Pour le moment … , soupire sa directrice générale.

Ça va être difficile , explique Pascale Rémillard. On va demander aux gens d'essayer de peut-être acheter un autre spectacle, l'échanger pour autre chose plutôt que de les rembourser parce qu'on s'entend que c'est quand même une masse de billets qu'on aurait à rembourser... ça peut être catastrophique pour certaines entreprises de diffusion.

De plus, le restaurant attaché au Centre culturel devra réduire sa capacité de moitié. L’entrepreneure se désole lorsqu’elle constate qu’elle devra prendre des décisions déchirantes, comme réduire son nombre d'employés.

« 90-90 % de nos employés viennent du village de l'Anse au Griffon et c'est très important pour nous de leur assurer un emploi, donc on a quand même des décisions extrêmement difficiles à prendre pour l'instant au niveau de la rentabilité et de la réouverture en janvier. » — Une citation de Pascale Rémillard

Dans l’industrie des soins du corps, les services de massothérapie sont toujours accessibles, malgré la fermeture des spas. Après plus d'un an et demi de pandémie, les clients sont plus que jamais au rendez-vous pour se détendre, se console la propriétaire du Talo Spa, à Rimouski, Michèle Charland.

C'est vraiment meilleur que l'année passée et même que c'est meilleur qu'il y a deux ans, donc c'est pour ça qu'on est quand même dans une très bonne situation , indique-t-elle. Si on a à fermer complètement dans les prochaines semaines, on ne sait pas à quoi s'attendre, comme je vous dis on va vivre avec .

Devant l'inconnu, les entreprises d'ici espèrent dorénavant que l'achat local sera à nouveau une priorité des Québécois en 2022.

D'après les informations de Catherine Poisson