Une jeune Saskatchewanaise milite pour le droit de vote des mineurs

La militante fait partie d'un groupe de 13 Canadiens de 12 à 18 ans qui conteste le caractère constitutionnel de ce prérequis devant la Cour supérieure de l’Ontario.

Cependant, Milan Rozotto-Lagos se dit prête à aller jusqu’à la Cour suprême du Canada pour cette cause.

« Je pense qu’on pourrait ainsi rendre le monde plus inclusif. » — Une citation de Milan Rozotto-Lagos

Si on réduit le droit de vote à 16 ans, il y aurait davantage d’électeurs sensibles aux changements climatiques, [ou encore] aux enjeux relatifs aux personnes racisées ou LGBTQ2+ , estime Milan Rozotto-Lagos.

Selon elle, un afflux de jeunes électeurs contribuerait à faire élire des députés voués à ces enjeux.

Milan Rozzoto-Lagos est particulièrement touchée par les causes qui touchent les personnes racisées et LGBTQ2+, car, dit-elle, « tout le monde a le droit d'être traité de façon égale ». Photo : Radio-Canada

Ça me choque vraiment de voir qu’il y a tant de gens racistes, homophobes ou qui ne croient pas aux changements climatiques , ajoute l’écolière en 8e année, inscrite au programme d’études à distance de la Division scolaire des écoles publiques de Saskatoon.

« Selon moi, c’est la responsabilité de ma génération de se battre pour nos droits ainsi que pour les droits et les causes des autres. » — Une citation de Milan Rozotto-Lagos

Avoir 18 ans pour voter : mesure inconstitutionnelle?

Les jeunes contestataires avancent que le règlement contrevient à deux articles de la Charte canadienne des droits et libertés.

Ils affirment que les règles entourant les élections fédérales ont évolué au fil du temps et qu'il est maintenant temps qu'elles changent à nouveau.

Les arguments des demandeurs n'ont pas encore subi l'épreuve des tribunaux.

Ils sont appuyés par Justice for Children and Youth, un organisme à but non lucratif offrant du soutien légal aux plus jeunes.