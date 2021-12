L’Association de hockey du Nord de l’Ontario annule les matchs jusqu’en 2022

Les séances d’entraînement peuvent toutefois continuer, à condition de respecter la distanciation physique, indique le communiqué de presse partagé aux membres de l’association lundi.

Hockey Canada a également préparé des plans de pratique adaptés  (Nouvelle fenêtre) pour favoriser la distanciation.

La présidente de l’association, Sue Shepherdson, affirme que cette politique aura un impact minimal sur les joueurs.

Cette année, les célébrations de Noël et du Nouvel An tombent sur un jour de fin de semaine, et la plupart des équipes ne jouent pas durant ces jours de toute façon , écrit-elle dans un courriel à Radio-Canada.

Difficile de dire combien de matchs devront être annulés, mais nous savons que cette politique n’aura pas un gros impact , ajoute-t-elle.

Le directeur général de l'association, Jason Marchand, estime pour sa part qu'environ une demi-douzaine de matches devaient être disputés pendant cette période.

Le communiqué précise que plusieurs facteurs ont été pris en compte dans cette décision.

D’abord, l’augmentation du nombre de cas dans la région, ainsi que des éclosions dans les milieux des sports, a semé l’inquiétude au sein du conseil administratif de l’association.

Nous voulons assurer la sécurité et le bien être de tous les participants indique le communiqué.

Deuxièmement, plusieurs matchs ont déjà été annulés ou reportés en raison d’éclosions, donc cette politique permettra d’uniformiser la réorganisation des matchs.

Finalement, deux des cinq bureaux de santé publique du Nord de l’Ontario ont récemment mis en place des mesures pour interdire les sports intérieurs.