Contact ontarois 2022 revient à une formule entièrement virtuelle

Près d’un mois après l’annonce d’une formule hybride , Contact ontarois doit modifier ses plans et annonce un retour en formule entièrement virtuelle. La prochaine édition de l’événement, qui célébrera ses 40 ans, sera ainsi diffusée sur la plateforme Swapcard, du 17 au 21 janvier 2022.

Nous nous adaptons et prenons conscience de la situation actuelle entourant l’augmentation des cas de COVID-19 dans la province ontarienne et ailleurs , indique par voie de communiqué l’équipe de Réseau Ontario, réseau de diffusion des arts de la scène francophone en Ontario et producteur de l’événement.

Pas de changement à prévoir du côté des activités, qui resteront toutes accessibles en ligne, des Vitrines de spectacles grand public aux Présentations éclair, en passant par les formations, la salle contact virtuelle ainsi que le Petit Festival. Autant de rendez-vous pour (re)découvrir les prestations d’artistes comme Mélissa Ouimet, Yao, Les Soliloques ou Jocelyn Sioui, pour ne citer qu’eux.

Ouverte aux artistes, agents et intervenants des arts de la scène, la période d’inscription à l’événement sera en revanche prolongée jusqu’au 5 janvier 2022, au lieu du 23 décembre.