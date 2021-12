La Ville de Québec écarte le recours à l’état d’urgence dans l’immédiat

Pour l'instant, nous, on n'a pas besoin de cette mesure-là [...] Notre cellule de crise est en place, notre plan de sécurité civile est adopté [...] Donc, on [...] a tous les moyens qui sont nécessaires pour prendre les bonnes décisions et poser les bonnes actions par rapport à la situation , a déclaré M. Marchand mardi matin en marge d’une conférence de presse.

Il réagissait à la décision de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, de déclarer l’état d’urgence afin de mieux faire face aux turbulences occasionnées par le variant Omicron . L’état d’urgence permet notamment aux municipalités de rapatrier certaines responsabilités assumées par les arrondissements afin de gérer plus efficacement une crise.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a de nouveau déclaré l'état d'urgence mardi pour faire face à la flambée des cas de COVID-19. (Archives) Photo : Radio-Canada / Benoît Chapdelaine

Bruno Marchand estime que les pouvoirs à la Ville de Québec sont suffisamment centralisés pour permettre à son administration d’avoir les coudées franches , ce qui n’est pas nécessairement le cas de la métropole, a-t-il fait remarquer.

La situation de Montréal est vraiment différente. Donc, si Mme Plante l'applique et les élus l'appliquent, c'est parce qu'ils en ont besoin. Nous, cette agilité-là, on l'a déjà , a-t-il soutenu.

Aide aux commerçants

Bruno Marchand a par ailleurs mentionné que son équipe réfléchissait à des façons de venir en aide aux commerçants touchés par les nouvelles fermetures annoncées lundi par le gouvernement Legault.

On les a rencontrés hier. On va voir ce qu'on peut faire de plus, on va voir ce qu'il faut mettre ou remettre comme soutien ou mesure d'aide, mais le but, c'est d'être présent. Il y a une crise qui est vécue par tous et toutes, mais qui est aiguë pour certains et certaines. On veut être là pour eux autres , a insisté le maire.

Il n’a pas fermé la porte à l’ajout de mesures fiscales destinées aux commerçants. Rappelons que lors de la présentation du budget 2022 de la Ville de Québec, Bruno Marchand a annoncé l’instauration d’un crédit de taxes de 10 % pour les propriétaires d’immeubles dont les locaux sont occupés par des entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du commerce de détail, tous durement affectés par la pandémie.