COVID-19 : 325 cas à Ottawa, 142 en Outaouais et 33 dans l’est ontarien

Malgré la hausse du nombre de cas que l'on continue d'observer dans la région, les hospitalisations demeurent relativement basses. Selon les données des autorités de santé publique, une douzaine de personnes sont hospitalisées à Ottawa et à Gatineau.

Dans la capitale nationale, on enregistre 325 cas supplémentaires. Pour une troisième journée consécutive, aucun décès n’a été constaté.

Depuis le début de la pandémie, 34 933 Ottaviens ont contracté le coronavirus et 620 en sont morts.

Selon les données de Santé publique Ottawa (SPO), six résidents sont hospitalisés, mais personne ne se trouve aux soins intensifs. Parmi ceux-ci se trouve une personne dans la trentaine.

On compte 2147 cas actifs et 52 éclosions sur le territoire.

Santé publique Ottawa SPO a indiqué que 56 000 nouveaux rendez-vous pour la vaccination avaient été ajoutés dans les différentes cliniques de la ville en réponse aux pépins des derniers jours. Mardi, en près d’une heure, tous les rendez-vous ont été réservés.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les autorités de santé provinciales de l'Ontario ont fait état de 3454 cas et de 11 décès, mardi. On signale 412 hospitalisations, dont 165 aux soins intensifs.

Près de 150 cas de plus en Outaouais

Pour l'Outaouais, 142 nouvelles infections ont été comptabilisées mardi. Le bilan des morts reste inchangé et affiche 223 décès depuis le 27 octobre dernier.

Depuis le printemps 2020, 15 710 personnes ont contracté la COVID-19 dans la région.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSSO) a confirmé que six personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19 et que l'une d'elles se trouve aux soins intensifs.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), il y a 746 cas actifs au sein de la population.

L’ensemble de la province a franchi un nouveau sommet de cas quotidiens avec une augmentation de 5043 infections dans les dernières 24 heures.

Huit décès ont aussi été ajoutés au bilan. Selon la santé publique, 415 personnes sont hospitalisées et 88 d’entre elles sont aux soins intensifs.

Devant cette hausse importante, le premier ministre du Québec François Legault a annoncé qu’il tiendrait un troisième point de presse en moins d’une semaine, mercredi, pour faire l'état de la situation.

33 cas de plus dans l'est ontarien

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) a indiqué que 33 nouveaux cas de COVID-19 ont été répertoriés mardi. Aucun décès n'est venu s'ajouter au bilan.

Depuis le début de la pandémie, 6552 citoyens ont contracté le coronavirus et 134 en sont morts.

Toujours selon les données du BSEO, quatre personnes sont hospitalisées et l'une d'elles nécessite des soins intensifs.

On compte 229 cas actifs de COVID-19 au sein de la population de l'est de l'Ontario. Sur le site Internet du BSEO, on apprend également que sept flambées de cas sont toujours en cours.