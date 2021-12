Donald Aubin salue les efforts de la population pour freiner la progression de la COVID-19

Il y a environ deux semaines, on a demandé à la population -alors qu’on était en montée quand même importante- de collaborer, de resserrer les rangs, de s’assurer que toutes les mesures qu’on connaît bien soient suivies , rappelle le docteur Donald Aubin.

À son avis, les efforts des gens d'ici ont porté leurs fruits et les cas de COVID-19 ne sont donc pas partis en vrille comme dans d’autres régions du Québec. Le plus récent bilan du Saguenay-Lac-Saint-Jean fait état de 37 nouveaux cas.

Selon le docteur Aubin, il serait inexact de prétendre que le bilan régional ne s’alourdit pas de manière alarmante parce que les efforts de dépistage sont insuffisants.

Il ajoute que le nombre de tests effectués a connu une hausse au fil du temps.

On dépistait environ 600 personnes par jour [par le passé]. On est passé à 800. On est rendu à 1100 personnes par jour. À ça, s’ajoutent les tests rapides , souligne-t-il.

Au passage, Donald Aubin offre des précisions par rapport à ces nouveaux outils de détection du coronavirus qui sont distribués à la population depuis le début de la semaine.

Les tests rapides fonctionnent vraiment bien lorsque la charge virale est importante. C’est à ce moment-là que les tests ont le plus de valeur. C’est certain que ça donne de bien meilleurs résultats de s’en servir lorsqu’on a des symptômes , explique-t-il.

Qu’arrivera-t-il si le vent tourne?

Si jamais le nombre de cas se met à augmenter de manière soutenue, les autorités de la santé publique devront forcément s’ajuster.

Il faudra revoir les services, réussir à se réorganiser en fonction de ça , reconnaît le docteur Aubin.

Dans un pareil contexte, on se réajustera au jour le jour , précise-t-il.