Le N.-B. réduit les rassemblements à 10 personnes, mais seulement après Noël

Après avoir annoncé de nouvelles mesures pour faire face à l’arrivée du variant Omicron dans la province la semaine dernière, le premier ministre Blaine Higgs annonce mardi le passage à la phase 2 du plan hivernal. Selon lui, cette décision permettra de limiter la propagation du virus de la COVID-19 après Noël.

Fêtons en famille et entre amis pour Noël et gardons nos rassemblements les plus petits possibles , dit-il.

Comme l’an dernier, la santé publique s’attend à ce que le nombre de nouvelles infections augmente au retour de la période des fêtes. C’est pourquoi le passage à la deuxième phase sera en vigueur à partir du 27 décembre à 23 h 59.

Le premier ministre a souligné qu’il voulait permettre aux Néo-Brunswickois de fêter Noël en famille, mais qu’il voulait éviter de grands rassemblements pour le jour de l’An.

Les mesures de la phase 2

Les ménages doivent limiter leurs contacts à 10 personnes (les mêmes 10)

Pour les rassemblements publics, la limite est de 150 personnes ou 50 % de la capacité (le nombre le moins élevé)

Le port du masque dans les lieux publics est toujours obligatoire

La capacité d’accueil des restaurants est limitée à 50 % et une distanciation physique de 2 mètres entre les tables est exigée

Les entreprises et commerces de détail restent ouverts à 50 % de leur capacité en respectant la distanciation physique de 2 mètres. Le télétravail est encouragé.

Les gyms, les spas et les centres de divertissements sont ouverts à 50 % de leur capacité et avec preuve de vaccination et distanciation de 2 mètres.

La capacité des lieux de culte est réduite à 50 %, sans chorale.

Les activités sportives organisées et les autres activités pour les enfants de moins de 12 ans sont interdites.

Les entraînements pour les équipes de jeunes de 12 ans et plus sont permis, mais une équipe à la fois.

Les entraînements de ligues professionnelles sont permis, mais les parties ne sont pas permises.

Les lieux de loisirs et de sports doivent fonctionner à 50 % de leur capacité pour les spectateurs, avec passeport vaccinal.

Tous les détails sur le plan hivernal du gouvernement du Nouveau-Brunswick sont disponibles ici  (Nouvelle fenêtre) .

156 nouveaux cas

Le Nouveau-Brunswick signale mardi 156 nouvelles infections au virus de la COVID-19.

Les hospitalisations sont toujours relativement stables; 41 personnes sont hospitalisées, dont 19 aux soins intensifs.

Le bilan provincial s’élève à 1268 cas actifs.

Nouveaux cas par région sanitaire Région de Moncton : 47

Région de Saint-Jean : 39

Région de Fredericton : 34

Région d’Edmundston : 10

Région de Campbellton : 2

Région de Bathurst : 4

Région de Miramichi : 20

À compter d’aujourd’hui, les personnes chargées de la recherche de contacts de la santé publique communiqueront seulement avec les personnes infectées par le virus de la COVID-19.

Celles-ci devront elles-mêmes contacter les personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts étroits pour leur donner des informations concernant l’isolement et les tests de dépistage. La Nouvelle-Écosse utilise déjà cette procédure.

Mardi, la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell s’est dite inquiète de la montée des cas de COVID-19 au Québec et en Nouvelle-Écosse.

La santé publique affirme que le variant Omicron est beaucoup plus contagieux et que le nombre de cas pourrait continuer d’augmenter si rien n’est fait. Nous devons faire ce qui est nécessaire pour nous donner le temps de vacciner les gens , dit la Dre Russell, en rappelant que la vaccination des enfants se poursuit et que plus de Néo-Brunswickois seront admissibles à une troisième dose du vaccin dans les prochaines semaines.

Plus de 82 % des Néo-Brunswickois sont pleinement vaccinés contre la COVID-19, 89,6 % ont reçu une première dose du vaccin et 14,8 % ont reçu une dose de rappel.