Omicron force le resserrement des restrictions sanitaires en Nouvelle-Écosse

Les autorités sanitaires de la Nouvelle-Écosse annoncent qu’à compter de mercredi à 6 h, de nouvelles restrictions plus sévères entreront en vigueur dans la province. Ces mesures seront effectives jusqu’au 12 janvier, au plus tôt.

« Nous ne voulions pas imposer plus de restrictions juste avant la période des Fêtes. Toutefois, même si les symptômes de la maladie sont légers, la propagation exponentielle du variant Omicron présente une menace aux secteurs essentiels tels que les soins de santé, les services policiers et les services ambulanciers. » — Une citation de Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

Le premier ministre Tim Houston a déclaré lors d'une conférence de presse mardi que ces nouvelles restrictions sanitaires sont mises en place en raison de l'augmentation de cas de COVID-19 dans la province à quelques jours de Noël, ainsi qu’à la présence du variant Omicron en Nouvelle-Écosse.

Nouvelles mesures

Les exigences en matière de distance physique et de masque demeurent en vigueur, mais le nombre permis de contacts a été réduit à dix personnes.

Les pratiques et entraînements sportifs peuvent compter dix personnes à l’intérieur et 25 à l’extérieur, mais les spectateurs et les tournois sont annulés.

Les mêmes limites de groupe s’appliquent aux répétitions et représentations artistiques et culturelles. Les festivals, événements spéciaux, matchs, tournois sportifs et performances artistiques et culturelles sont interdits.

Les événements d’entreprises et d’organisations, les services religieux, les mariages, les funérailles, les cinémas, les réunions et les formations doivent diminuer leur capacité de 25 %, avec un maximum de participants chiffré à 50.

Des gens assis dans une salle de cinéma à capacité réduite. Photo : Reuters / Yara Nardi

Pendant les services religieux, seule une personne à la fois peut chanter. Les chorales sont interdites.

Les réceptions pour les mariages et les funérailles ne sont toutefois pas autorisées.

Les restaurants, gyms, casinos, commerces, centres d’achats, musées, bibliothèques et autres entreprises et organismes peuvent fonctionner à 50 % de leur capacité en respectant l’éloignement physique.

Les salons de coiffure peuvent fonctionner au maximum de la capacité possible en respectant l’éloignement physique, mais le client doit garder son masque en tout temps.

Dans les établissements de soins de longue durée, une limite de deux mêmes visiteurs à la fois s’applique aux résidents.

La liste complète des nouvelles mesures est disponible sur le site de la province.  (Nouvelle fenêtre)

Nombre record de nouveaux cas

Une fois de plus mardi, la province fracasse un record et signale 522 nouveaux cas de COVID-19.

Parmi les nouveaux cas, 384 sont détectés dans le secteur du centre, qui englobe la région d’Halifax, 59 dans le secteur de l’est, 38 dans le secteur du nord et 43 dans le secteur de l’ouest.

Un total de 10 201 tests de dépistage ont été réalisés lundi en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Il s’agit d’une douzième journée consécutive où la province annonce plus de 100 nouveaux cas.

Depuis jeudi dernier, la province a annoncé 2590 nouveaux cas de COVID-19.

Éclosions en milieu hospitalier

Il y a actuellement dix personnes atteint de COVID-19 à l'hôpital dan la province, dont une aux soins intensifs.

Le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Robert Strang indique également que deux éclosions ont lieu dans des hôpitaux de la Nouvelle-Écosse.

Le Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II (QEII) dénote au moins cinq patients atteints du virus, et l’Hôpital régional de St. Martha à Antigonish a également cinq patients atteints de la COVID-19.

Les deux établissements sont sous surveillance de la part des autorités sanitaires pour contrôler les éclosions.

Trois employés du foyer de soins Ocean View de Eastern Passage ont aussi contracté le coronavirus.