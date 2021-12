Grogne en Atlantique concernant l’accès à la dose de rappel

Le gouvernement nous a dit à maintes reprises qu’il faut aller recevoir sa troisième dose, mais il est impossible de prendre rendez-vous , a expliqué Roger White, qui a essayé à plusieurs reprises de se réserver une dose de rappel sur le portail du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador.

Mardi en matinée, le résident de Saint-Jean a donc fait la queue avec 50 autres personnes devant une pharmacie qui offre le vaccin sans rendez-vous.

Vers la fin de la journée, lundi, il ne restait plus de vaccins à la pharmacie, et des résidents dont Kevin Hedges ont été refoulés à la porte.

Il ne restait que deux personnes devant moi au moment où la travailleuse, qui était très gentille, il faut le dire, est venue nous annoncer qu’il ne restait plus de vaccins , raconte Kevin Hedges, qui a tenté sa chance encore une fois mardi matin.

Certaines personnes faisant la queue devant la pharmacie, mercredi, avaient été refoulés à la porte la veille. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Dans les pharmacies, le téléphone ne cesse de sonner

À Terre-Neuve-et-Labrador, toute personne âgée de 18 ans et plus est admissible à la dose de rappel seulement 22 semaines après leur deuxième vaccin. Environ 265 000 personnes, soit la moitié des habitants de la province, pourront recevoir la dose de rappel d’ici la fin du mois. Jusqu’à présent, seulement 28 184 personnes sont triplement vaccinées.

Le gouvernement promet d’augmenter la capacité d’accueil des cliniques de vaccination, mais pour le moment, les pharmaciennes comme Janice Audeau racontent que le téléphone ne cesse de sonner et on est incapable de répondre à tous les appels .

Le message qu’on répète depuis plusieurs jours maintenant est le suivant : soyez patients , explique la présidente de l’Association des pharmaciens de Terre-Neuve-et-Labrador, en rappelant que les pharmacies de Terre-Neuve-et-Labrador ont eu environ 20 000 vaccins supplémentaires samedi.

Les mêmes inquiétudes à l’Île-du-Prince-Édouard

À l’Île-du-Prince-Édouard, où les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent recevoir la dose de rappel six mois après leur deuxième vaccin, les résidents font face aux mêmes problèmes.

On a reçu des appels, des courriels des gens qui nous disent que c'est difficile de se trouver une place pour les booster , indique la Dre Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de la province.

Il faut donner les booster mais il faut aussi continuer de donner les vaccins aux enfants. Il y a beaucoup de pression. [...] Je pense que dans les prochains jours on va entendre plus d’informations et des détails sur de nouvelles cliniques , ajoute-t-elle, en notant que des dizaines de milliers d’insulaires de plus seront admissibles à la dose de rappel en janvier.

La médecin hygiéniste en chef de l'Île-du-Prince-Édouard, Heather Morrison, estime qu'il faut un équilibre entre la vaccination de rappel et celle des enfants de 5 à 11 ans. Photo : Radio-Canada

Des critères d’admissibilité plus stricts au N.-B. et en N.-É.

Les critères d’admissibilité à la troisième dose sont relativement plus stricts au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse et la demande est donc moins forte pour le moment.

Dans les deux provinces, les personnes immunodéprimées ou âgées de 50 ans et plus, ainsi que les travailleurs de la santé, sont admissibles à la dose de rappel à l'heure actuelle.

Au Nouveau-Brunswick, les résidents autochtones, le personnel des écoles et les travailleurs de la santé, incluant ceux des établissements de soins de longue durée, peuvent déjà recevoir leur troisième dose six mois après leur deuxième vaccination.

La Nouvelle-Écosse a annoncé 522 nouveaux cas de COVID-19 mardi, un bilan jusqu’à maintenant inégalé dans la région. Mais le premier ministre, Tim Houston, indique que la province n’a pas encore suffisamment de doses pour vacciner toute la population.

Nous avons, en ce moment, environ 100 000 doses du vaccin et pour éviter une situation qui ressemble aux Hunger Games, on veut se concentrer sur la vaccination des personnes les plus vulnérables , affirme M. Houston.

Le Parti libéral de la Nouvelle-Écosse avait demandé au gouvernement d’élargir les critères d’admissibilité à la dose de rappel et de donner les vaccins plus rapidement.