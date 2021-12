Pour Noël, un Edmontonien distribue des consoles de jeux vidéo réparées à des enfants

Chaque année, de nombreux enfants souhaitent recevoir des consoles de jeux vidéo pour Noël. Jasen Kerr, un Edmontonien, contribue à la réalisation de ce souhait depuis quatre ans en nettoyant, réparant, testant et distribuant des consoles pour aider les familles dans le besoin.

En 2018, il a acheté des jeux vidéo comme cadeaux pour ses enfants. Mais la veille de Noël, leur console a rendu l'âme. Il a donc lancé un appel sur les réseaux sociaux et le lendemain matin, il a reçu quatre consoles et des centaines de jeux qu'il a redistribués dans sa communauté.

Ce jour-là, j'ai donné les trois autres consoles et une partie des jeux à d'autres familles que je connaissais , raconte Jasen Kerr, un père célibataire qui se remet d'un cancer et qui a du mal à faire des économies.

Quatre ans plus tard, il continue de donner au suivant.

À Noël, nous n'avions pas grand-chose , dit-il. Ce sont ces circonstances qui l'ont poussé à créer Jay's Charity for Families in Need  (Nouvelle fenêtre) .

Son organisme de bienfaisance recueille des jeux vidéo, des consoles, des ordinateurs et autres objets donnés.

Nombreux répondent à l'appel

La réponse massive aux demandes de dons que j'ai lancées est absolument incroyable, dit-il. Et cette année, je suis surpris du nombre de personnes qui nous ont contacté pour nous demander de l'aide.

La chambre d'amis de Jasen Kerr, dans sa maison de Gibbons, à environ 35 kilomètres au nord-est d'Edmonton, est remplie de consoles de jeux vidéo, de jeux et d'appareils électroniques qui lui ont été donnés. Il travaille toute l'année pour les nettoyer, les réparer et les tester.

Avec l'aide de bénévoles, il a pour objectif de livrer des colis contenant une console, des manettes et plusieurs jeux à près de 30 familles avant Noël.

La plupart des équipements et des jeux sont des versions anciennes, mais selon Jasen Kerr, cela reste une expérience spéciale pour les enfants.

Je ne dirais pas que je suis fier, mais plutôt reconnaissant de pouvoir aider ces gens, dit-il. Parce que j'ai été aidé à un certain point et je sais ce que l'on ressent quand on veut combler les envies de ses enfants.

Pour lui, l'important est de mettre un sourire sur le visage des enfants qui peuvent vraiment déballer un cadeau.

Une fois que tous les cadeaux auront été livrés et qu'ils seront bien rangés sous le sapin, Jasen Kerr prévoit déjà se remettre au travail pour préparer l'année prochaine.

Avec des informations de Thandiwe Konguavi.