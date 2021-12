Après le Web 2.0, le Web3?

Successeur potentiel du Web 2.0 et décrit comme un web davantage participatif que sa version initiale, le Web3 viserait à libérer l’Internet de l’emprise des géants comme Amazon et Google. Il serait protégé par la technologie de la chaîne de blocs, celle utilisée actuellement pour les cryptomonnaies et les jetons non fongibles (JNF ou non-fungible Token, NFT, en anglais).

Des développeurs et développeuses s’affairent déjà à construire des technologies et des protocoles qui soutiendraient le Web3, mais d’autres le décrivent comme un mythe ou un conte de fées

Des gazouillis qui enflamment la toile

Ce dimanche, Elon Musk s’est questionné sur Twitter sur l’avenir d’Internet, et a décrit le Web3 comme un mot-clic marketing [qui ne semble pas] être une réalité pour le moment . Lundi, il a aussi demandé si quelqu’un avait vu le Web3, car il n’arrive pas à le trouver .

Plus tard en soirée lundi, Jack Dorsey a publié un gazouillis mettant en garde les internautes sur le Web3. L’ex-PDG de Twitter a notamment indiqué qu’il serait tout aussi centralisé, mais présenté sous une autre étiquette .

Selon lui, les fonds de capital-investissement finiront par en être les propriétaires.

« [Le Web3] n'échappera jamais à leur motivation. » — Une citation de Jack Dorsey

Il n’en a pas fallu plus pour piquer les fans du Web3, souvent également adeptes de cryptomonnaies, qui ont été des milliers à interagir sur le gazouillis de Jack Dorsey. En un peu plus de 12 h, le tweet a reçu quelque 32 000 mentions J’aime et 5100 retweets.

Des commentaires sous publication affirment leur profond désaccord avec l’affirmation de Dorsey. Plusieurs affirment aussi un désir profond que les internautes reprennent le contrôle avec cette nouvelle mouture hypothétique du web, qui serait jugée trop importante pour que seuls les géants du web la gèrent.

Selon Reuters, le Web3 a rejoint les rangs des jetons non fongibles (JNF) et du métavers pour devenir un mot à la mode dans le domaine de la technologie, attirant beaucoup d'attention et de financement cette année.