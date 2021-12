La Nouvelle-Écosse prévoit un surplus budgétaire de 108 M$

Le déficit budgétaire était estimé à 585 millions de dollars en mars puis à 445 millions de dollars en septembre.

Le ministre des Finances, Allan MacMaster, explique que les recettes de la province ont été beaucoup plus élevées que prévu .

La province compte engranger environ 1 milliard de dollars de plus que prévu en taxes et en impôts et grâce aux transferts en santé et à un ajustement d’environ 349 millions de dollars de l’exercice financier précédent, notamment.

Le ministère des Finances estime que les dépenses publiques augmentent de près de 430 millions de dollars de plus que prévu par rapport au dernier budget, principalement à cause de la pandémie.

Allan MacMaster souligne que la récente forte augmentation de cas de COVID-19 dans la province et le variant Omicron, très contagieux, démontrent que la Nouvelle-Écosse est toujours dans une période d’incertitude.