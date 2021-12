Les adeptes de l’univers des sorciers et sorcières de Poudlard ont eu droit lundi à un avant-goût de la fort attendue émission spéciale réunissant les artisans et artisanes des films de la saga Harry Potter, à l’occasion du 20e anniversaire du premier titre, Harry Potter à l’école des sorciers.

Dans la bande-annonce (en anglais) mise en ligne par HBO Max, qui diffusera l’émission à partir du 1er janvier, on donne un aperçu des retrouvailles de plusieurs membres de la distribution des huit films de la série.

On compte notamment, parmi ceux et celles qui ont participé à l’émission spéciale, Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger), Rupert Grint (Ron Weasley), Tom Felton (Drago Malefoy), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange) et Ralph Fiennes (Voldemort).

Un extrait montre un moment touchant où, en entrevue avec Emma Watson, Rupert Grint affirme que la distribution forme une famille . Nous ferons toujours partie de la vie de chacun d’entre nous.

J.K. Rowling, la créatrice de l’univers Harry Potter, est absente de la bande-annonce. Elle n’a pas été interviewée pour le film et apparaîtra seulement dans des images d’archives, a rapporté le magazine Variety. L’autrice est critiquée dans les médias pour avoir tenu des propos jugés transphobes.

Le film Harry Potter à l’école des sorciers est sorti le 16 novembre 2001 et, avec les livres, est devenu un phénomène culturel international.