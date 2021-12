L’Abitibi-Témiscamingue compte 34 nouveaux cas de COVID-19

Cette hausse porte le total de cas actifs dans la région à 136.

Parmi les nouveaux cas, 17 ont été recensés dans la MRC de la Vallée-de-l'Or et 14 l'ont été à Rouyn-Noranda.

La MRC de la Vallée-de-l'Or compte 67 cas actifs, la Ville de Rouyn-Noranda en compte 33, la MRC du Témiscamingue 17 et la MRC Abitibi 16. Moins de six cas sont actifs dans la MRC Abitibi-Ouest.

Trois personnes sont hospitalisées en Abitibi-Témiscamingue, dont une à l'unité de soins intensifs de l'Hôpital de Rouyn-Noranda.

Le CISSS-AT observe une hausse des cas liés aux activités sociales telles que les soupers et les fêtes d'équipe ainsi qu'à des déplacements dans des régions comportant des milieux à haut risque de transmission.

La santé publique régionale recommande ainsi à la population de limiter ses contacts sociaux, de s'isoler en présence de symptômes et d'éviter les déplacements non essentiels.

Le CISSS-AT recrute

Le CISSS-AT est à la recherche de personnes pour contribuer aux opérations de dépistage et de vaccination.

En plus des dépisteurs et des vaccinateurs, le Centre intégré de santé et de services sociaux souhaite recruter des employés à temps partiel à titre de surveillants et d'agents administratifs.

Le CISSS-AT indique que des études en santé ou en services sociaux ne sont pas requises afin de postuler sur ces deux derniers types d'emploi.