Des navires vont tester une peinture néo-écossaise dans l’Atlantique Nord

Une entreprise à Dartmouth, Graphite Innovation Technologies, a mis au point cette peinture. Le produit comprend du graphène. Celui-ci est résistant, son coefficient de frottement est faible et il est non toxique. La peinture est conçue pour que les organismes marins n’y adhèrent pas, ce qui réduit l'encrassement de la coque.

Des tests précédents effectués avec six bateaux de pêche en Nouvelle-Écosse ont démontré que cette peinture réduit de 20 % la consommation de carburant. Elle réduit aussi le bruit des bateaux.

La peinture va maintenant être testée par des navires, dont un porte-conteneurs de 193 mètres de l’entreprise Oceanex, le Sanderling, qui transporte des marchandises à Terre-Neuve-et-Labrador, et un chalutier de 60 mètres de l’entreprise Baffin Fisheries, le Inuksuk, qui pêche dans les environs du Groenland et de l’île de Baffin.

Le président de Graphite Innovation and Technologies, Mo AlGermozi, souligne que ces navires sont beaucoup plus rapides que les petits bateaux de pêche des tests précédents et qu’ils sont comparables à ceux des grandes entreprises de transport maritime qui pourraient acheter ce produit parce qu’elles cherchent à réduire leur consommation de carburant et leur impact environnemental.

Les tests à venir en 2022

Une grande partie de la coque du Sanderling sera repeinte à la fin de décembre. Le navire sera remis en service à la fin de janvier. Il s’agira ensuite de comparer ses résultats avec ceux d'avant la repeinte de sa coque.

Matthew Hynes, vice-président d’Oceanex, espère que la nouvelle peinture va durer cinq ans. Il dit que c’est un navire en acier qui croise dans des eaux salées parmi des glaces et qu’il faut veiller à ce que la coque soit protégée. Il faut aussi qu’il navigue efficacement, c’est-à-dire sans encrassement sur la coque.

Le chalutier Inuksuk de l'entreprise Baffin Fisheries va aussi tester la nouvelle peinture pour coques de bateaux. Photo : Baffin Fisheries

Tout encrassement de la coque entraîne une augmentation de sa résistance au glissement sur l'eau et donc de sa consommation de carburant, ce que les deux entreprises cherchent à prévenir.

La coque du Inuksuk sera entièrement repeinte en février avant qu’il entreprenne la pêche à la crevette et au turbot dans les eaux nordiques.

La peinture néo-écossaise sera testée à l’aide de neuf navires en tout, dont certains sont renforcés pour la navigation dans les glaces. Le gouvernement fédéral fournit 2,2 millions de dollars au projet dirigé par Graphite Innovation and Technologies et l’industrie paie le reste. Le coût total est estimé à 4,6 millions de dollars.

L’entreprise espère que les résultats des tests seront concluants et qu’ils l’aideront à vendre sa peinture sur le marché mondial.